-AB MÜBAREK'İN İSTİFA KARARINI "SAYGIYLA" KARŞILADI BRÜKSEL (A.A) - 11.02.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını "saygıyla" karşıladığını söyledi. Ashton, basına yaptığı açıklamada, Mısır'da demokrasi inşasına destek vermek istediklerini belirterek "dikta etmeyeceğiz, yardımcı olacağız" dedi. Catherine Ashton, Mısır halkını geçiş döneminde yönetecek olan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nden büyük beklentileri olduğunu belirterek buna uygun davranılmasını istedi. Mısır halkının barışçıl ve onurlu değişim mücadelesini "selamlayan" Ashton, şimdi sıranın geniş katılımlı sivil hükümet için diyaloğu hızlandırmaya geldiğini belirterek, özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasiye geçişin düzen içinde ve geri döndürülemez şekilde ilerletilmesi çağrısı yaptı. Ashton, devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'in mal varlığının dondurulup dondurulmaması konusunun AB üyeleri arasında tartışılacağını bildirdi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önde gelen siyasi gurupları ise Mübarek'in istifasını sevinçle karşıladı. AP Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, Mübarek'in istifa etmekte çok geç kaldığını belirterek Mısır'da tüm siyasi ve toplumsal grupların dahil olacağı süreçle hakiki demokrasi yolunun açılmasını istedi. AP Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt ise Mübarek'in istifasını "özgürlük ve demokrasi zaferi" olarak değerlendirerek "Mısır ve Tunus halklarının, Batı'da İslam ve demokrasinin birbiriyle uyumlu olmadığını iddia edenleri yalanladığını" söyledi. Verhofstadt, "Müslüman ve Hrıstiyanları omuz omuza gösteri yaparken gördüğümüz zaman halkın açık toplum ve liberal demokrasi inşa etme gücüne çok inandık" dedi.