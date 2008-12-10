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Dünya

AB misyonu EULEX Kosova'yı devraldı

Kosova'ya yargı, gümrük ve güvenlik konularında destek olacak Avrupa Birliği Misyonu (EULEX) dün resmen göreve başladı

10 Aralık 2008 02:00

Kosova Cumhuriyeti'ne yargı, gümrük ve güvenlik konularında destek olmak amacıyla kurulan Avrupa Birliği Misyonu (EULEX) dün resmen göreve başladı. Bölge, yaklaşık 10 yıldır Birleşmiş Milletler’in yönetimi altındaydı.

EULEX Başkanı Yve de Kermabo, Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu ve Başbakan Haşim Taçi ile yaptığı görüşmenin ardından, EULEX Misyonu'nun bin 400 görevlisiyle Kosova'nın her yanında göreve başladığını bildirdi. 

Yugoslavya'nın küllerinden doğan Kosova

Kadro bakımından 2009 ilkbaharında tamamlanması beklenen EULEX Misyonu'nda AB üyesi ülkelerin dışında, ABD ve Türkiye;nin de aralarında yer aldığı başka ülkelerden toplam bin 900 yabancı ve bin 100 Kosovalı görev yapacak.

EUEX Misyonu'ndaki görevlilerin çoğu savcı, polis ve yargıç olacak. Daha önce Birleşmiş Milletler'e bağlı UNMIK polisi olarak görev yapan 32 Türk polisi de EULEX görevlisi olarak bugün hizmete başladı.

Avrupa Birliği'nin, ülkede görevi Birleşmiş Milletler’den teslim alması uzun müzakere ve aylar süren gecikmelerin ardından gerçekleşti.


Avrupa birliği personeli, Arnavutların itirazına rağmen Birleşmiş Milletler ve Sırbistan arasında varılan 6 maddelik anlaşmaya dayanarak Kosova’ya sevkedildi. Kosovalı Arnavutlar, anlaşmaya bölgede ikibaşlı yönetimi yolaçacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.


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