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Ekonomi

AB Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faizi 75 baz puan düşürerek yüzde 3.25'ten yüzde 2.50'ye indirdiğini açıkladı.

04 Aralık 2008 02:00

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faizi 75 baz puan düşürerek yüzde 3.25'ten yüzde 2.50'ye indirdiğini açıkladı.

ECB'nin 75 baz puanlık indirimi şu ana kadar bir defada alınan en büyük indirim oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler gösterge faizin 50 baz puan indirileceğini tahmin ediyordu, ancak finansal piyasalar 75 baz puanlık bir indirimi fiyatlamış durumdaydı.

ECB Başkanı Jean-Claude Trichet  indirim kararının gerekçelerinin açıklanacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Diğer merkez bankalarının faiz indirimleri ise daha agresif oldu. İsveç merkez bankası gösterge faizi 175 baz puan, İngiltere Merkez Bankası ise 100 baz puan indirdi.

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