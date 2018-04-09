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Ekonomi

AB Merkez Bankası: Para politikasında sabırlı olacağız

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi "Ekonomik büyümenin 2018 yılında güçlü kalmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı

09 Nisan 2018 21:46

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Euro Bölgesi'nde güçlü büyüme ve enflasyonda ilerlemenin bu yıl da devam edeceğini öngörerek "Ekonomik büyümenin 2018 yılında güçlü kalmasını bekliyoruz" dedi.

Draghi enflasyonun hedefe döndüğünden emin olmak amacıyla politika yapıcıların parasal teşvikten çıkış konusunda sabırlı ve ihtiyatlı olması gerektiğini ifade etti. Bankanın yıllık raporunda yer alan ifadesinde Draghi "Sabırlı, kalıcı ve ihtiyatlı politika, enflasyonun hedeflere döndüğünü garantiye almak açısından önemli." dedi. 

Başkan, hisse senedi piyasalarındaki son düşüşün geniş çaplı finansal koşullar üzerinde önemli bir etkiye neden olmadığını söyledi. 

Ekonomik büyümenin 2018 yılında da güçlü kalmasını beklediklerini belirten Draghi orta vadede enflasyonun da hedeflere doğru ilerleyeceği konusunda emin oldukları görüşüne ver verdi.

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