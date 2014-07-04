AB Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

ECB haziran toplantısında ekonomiyi canlandırmak için radikal kararlar almış ve bu kapsamda politika faizini 10 baz puan düşürerek 0,15 puana, marjinal faiz oranlarını yüzde 0,75'ten yüzde 0,4'e ve mevduat faizini yüzde eksi 0,1'e indirmişti.

Bankaların AMB'de tutacakları para için faiz almak yerine ödeme yapmaları gerektiği anlamına gelen negatif mevduat faizi uygulamasıyla kredilerin teşvik edilmesi hedeflenmişti.

Kararın ardından ve Draghi'nin genişlemeci politikanın sürecğine yönelik açıklamalarının ardından ise dolar 2.14 TL'nin üzerine çıktı.