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Ekonomi
Deutsche Welle

AB maliye bakanları toplanıyor

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin maliye bakanı bugün gündemdeki konuları ele almak üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

11 Eylül 2015 14:07

AB maliye bakanlarının Brüksel'de yapacağı toplantının gündemininde iklim politikalarının finansmanı ve kurumlar vergisine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Maliye bakanlarının yarın da görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Yarın da ekonomi ve parasal birliğin derinleştirilmesini sağlayacak adımlar ve mali işlem vergisinin ele alınması öngörülüyor.

Finansal işlemlerden özel vergi alınmasının Avrupa Birliği çapında geçerli olması yönündeki çabalar başarısızlığa uğramıştı. Başta İngiltere ve İsveç rekabet gücünü azaltacağı kaygısıyla Mali İşlem Vergisi uygulamasına karşı çıkıyor.

AB'ye üye 28 ülkenin maliye bakanının katıldığı toplantıyı takiben yarın da Euro Bölgesi üyesi 19 ülkenin maliye bakanı ayrıca toplanacak.

Euro Bölgesi toplantısında da Yunanistan'la ilgili gelişmeler gözden geçirilecek. Yunanistan'da 20 Eylül'de parlamento seçimleri yapılıyor. Başbakanlıktan istifa ederek erken seçim yolunu açan Aleksis Tsipras’ın seçimi kazanması şüpheli görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiBrükselMaliVergisiEuro BölgesiBölgesiYunanistanEylülAleksis TsiprasDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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