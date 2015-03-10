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Ekonomi
Deutsche Welle

AB maliye bakanları toplanıyor

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin maliye bakanı bugün gündemdeki konuları ele almak üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

10 Mart 2015 10:50


Euro Bölgesi maliye bakanlarının dün Brüksel'de yaptıkları toplantıda Fransa ele alındı. AB Komisyonu, Fransa’ya bütçe açığı konusunda yüzde üçlük hedefe ulaşmak için iki yıl süre tanıma kararı almıştı.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, toplantıda iki yıllık sürenin onaylandığını, buna karşılık Paris'in bu yıl uygulamaya koyacağı 4 milyar euroluk tasarruf listesini önümüzdeki ay sunmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bugünkü toplantıda Euro Grubu üyesi olmayan diğer AB maliye bakanları da hazır bulunacak. Fransa konusu bugünkü toplantıda da ele alınacak.

Dijsselbloem: 'Kaybedecek zaman yok'

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'la ilgili görüşmelerin çarşamba günü teknik düzeyde devam edeceğini söyledi. Brüksel'de yapılacak müzakerelerde Troyka olarak anılan AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) temsilcileri hazır bulunacak.

Kaybedecek zaman olmadığı uyarısında bulunan Dijsselbloem, gerekli reformları yapması halinde Yunanistan'ın kurtarma fonunun bir kısmına ulaşabileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın cuma günü bir araya geleceği bildirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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