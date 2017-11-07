AB maliye bakanları Paradise Papers skandalını tartışacak

Avrupa Birliği maliye bakanları salı günü Brüksel’de Paradise Papers skandalını masaya yatıracak.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edilen ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan 1,3 milyon belge belgeler dünyanın en güçlü isimlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarıyla ilgili gizli bilgileri ortaya çıkarmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici “Buna benzer skandallar halkı şoke ediyor. Bazı şirketlerin ve zengin insanların vergi ödememek iiçin birçok şey ya da her şeyi yapmaya hazır olduğu görülüyor. Diğer vatandaşlar gibi onlar da bu vergileri ödemek durumunda. Bu durum üye ülkelerde bazı şeylerin farkına varmamızı sağlıyor. Vergi kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilerleme kaydetmemiz gerektiğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

listenin önemine vurgu yapan Moscovici “Öncelikle bu listenin en yakın zamanda yayınlanmasını istiyorum. Yıl sonuna tarih verilmişti. Bu durumda hızlı hareket etmeliyiz. Listenin inandırıcı olmasını istiyorum. Ve son olarak kurallara uyulmasını arzu ediyorum. Kurallara uyulmadığında yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Özellikle Malta, Lüksemburg ve İrlanda şirketlere büyük vergi avantajları sağlıyor. AB’de vergi düzenlemesi yapmak için bütün üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.