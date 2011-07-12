T24 - İtalya, milli gelirinin yüzde 119’una ulaşan borçları nedenyile kriz alarmı veriyor. Alarma geçen AB maliye bakanları İtalya için toplandı.







Geçen hafta İtalyan borsalarında yaşanan ‘kara cuma’nın ardından ülke tahvilleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı. İtalya’nın SPK’sı sert düşüşleri önlemek için açığa satış yasağı getirdi.



Habertürk'ün haberine göre; Yunanistan’ın 6 katı kadar borcu olan İtalya’nın Euro Bölgesi’ni derinden etkilemesi söz konusu. Dün Brüksel’de toplanan AB maliye bakanlarının bugün daha net açıklamalar yapması bekleniyor.

İtalya'nın derdi Almanya ve Fransa'yı gerdi



İtalya’nın içinde bulunduğu borç krizi, en büyük alacaklısı olan Fransa ve Almanya’da gerginlik yarattı. Almanya Başbakanı Merkel, “İtalya gergin yatırımcılara güçlü bir sinyal vermeli” dedi.



Avrupa’daki borç krizi İtalya’yı da sarstı. İtalyan borsalarında geçen hafta yaşanan “kara cuma”nın ardından ülke tahvilleri son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İtalya’nın milli gelirinin yüzde 119’una ulaşan borçlar, Yunanistan’dan sonra sıra İtalya’ya geldi kaygılarını ateşleyince, İtalya’da finans piyasası regülatörü Consob, piyasalarda yeni sert düşüşlerin önüne geçmek için açığa satışları yasakladı. Yunanistan ve Avrupa ekonomilerinin son durumunu değerlendirmek için dün Brüksel’de toplanan AB Maliye Bakanlarının iki günlük toplantısının gündemi de İtalya’nın borç krizi ile değişti. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB maliye bakanlarının dünkü görüşmesi öncesinde ekonomi yetkililerini bir araya çağırdı. Toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Euro Bölgesi Maliye Bakanları Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve ekonomiden sorumlu üyesi Olli Rehn de davet edildi.

‘Domino taşı ne zaman devrilecek?'



1.5 trilyon dolarlık milli gelirine karşın 1.8 trilyon doları aşan rakamla Yunanistan’ın 6 katı borcu olan İtalya’nın Euro Bölgesi’ni derinden sarabileceğine dikkat çeken analistler, “Yatırımcı güveni düşüşte. Kimse bunun nerede duracağını ve bir sonraki domino taşının ne zaman devrileceğini bilmiyor. İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’dan daha farklı bir şiddet düzeyinde. Krizi yeni bir seviyeye taşıyabilir” uyarısı yaptı. İtalya’nın yüksek borçların yanı sıra Başbakan Silvio Berlusconi’nin Maliye Bakanı Giulio Tremonti’yi görevden alacağına ilişkin endişeler de baskıları artırırken, İtalya’ya yardım için Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun büyüklüğünün ikiye katlanarak 1.5 trilyon Euro’ya çıkarılmasının gerekebileceği de konuşulmaya başlandı.

Euro dipte, borsalar satışta



İtalya’da finans piyasası regülatörü Consob, fiyatlarda görülen dalgalandırmalara karşı çıplak açığa satışı sınırlama kararı aldı. Consob, hisselerin şirketin sermayesinin yüzde 0.2’sine ulaşması halinde ve ek yüzde 0.1’lik satışlarda pozisyonlarını açıklamak zorunda olduklarını belirtti. Avrupa’daki borç krizinin İtalya’ya yayılabileceğine dair endişelerin artması Euro’yu son 1.5 ayın en düşük seviyesine çekti. Euro/dolar kuru yüzde 1.5’in üzerinde kayıpla 1.4023’e kadar geriledi. Piyasalardaki kaygı, borç krizinin yanı sıra İtalya’da bu hafta içinde açıklanması beklenen İtalyan bankalarının ‘’stres testi’’sonuçlarıyla da arttı. Avrupa borsalarındaki kayıplar yüzde 3’leri aşarken, ABD borsalarında da endekse kayıplarla açıldı. Gelişmeleri tedirginlikle izleyen piyasalarda 10 yıl vadeli İtalyan tahvillerinin faizi yüzde 5.5’i aşarak Mayıs 2001’den bu yana en yüksek seviyesine fırladı. Artan endişelerle altının ons fiyatı da yüzde 1’lik artışla 1555 dolara çıktı.

"İtalya, güçlü bir sinyal vermeli"



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya’nın bütçesini konsolide etmeye yönelik, güvenli planlar ortaya koyarak, gergin yatırımcılara çok önemli bir sinyal göndermesi gerektiğini söyledi. Pazar günü İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile telefonda görüştüğünü ifade eden Merkel, “İtalya’nın gerekli konsolidasyonu içeren bir bütçeyi onaylayarak, kendisinin göndermesi gereken çok önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. İtalya parlamentosunun da böyle bir bütçeyi onaylayacağına güveniyorum” diye konuştu. Merkel, “Euro, kendi başına istikrarlı ancak belirli ülkelerin borç problemleri var” dedi.

Çin, şimdiden 'negatif' izlemeye aldı



Çinli kredi derecelendirme kuruluşu Dagong Global Credit Rating Co., İtalya’nın kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi. Dagong yaptığı açıklamada İtalyan hükümetinin borcunun GSYH’ya oranının yüzde 119’a ulaştığını ve bu borcun büyük bölümünün gelecek 5 yıl içinde ödenmesinin gerekeceğine işaret etti. Dagong, Haziran 2010’da İtalya’nın kredi notunu A-, görünümü ise ‘negatif’ olarak belirlemişti. Öte yandan Brüksel’de dün bir araya gelen AB maliye bakanları ve ekonomi yetkilileri İtalya’nın borç sorununun yardım gerektirip gerektirmediğini konusunun bugün yapılacak olan Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında ele alınması bekleniyor.

