AB maliye bakanları 'büyüme' için toplanıyor

Lüksemburg'daki toplantıda ekonomik büyüme konusunun öne çıkması bekleniyor.

İtalya ve Fransa tarafından talep edilen ekonomik canlanma programı Almanya'nın tepkisini çekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi, bütçe açığıyla mücadele yerine ekonomik büyümeye ağırlık verilmesini istiyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, geçen hafta yaptığı açıklamada, bütçe disiplinini devre dışı bırakacak uygulamalar karşısında uyarmıştı. Schäuble, Avrupa ekonomilerinde kalıcı büyümenin mali piyasalarda güvenin sağlanmasından geçtiğine işaret etmişti.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann da "borca dayalı yatırım politikalarının saman alevi gibi etkisiz kalacağını" savunmuştu. Weidmann, "yalnızca sağlam bir bütçe, yatırım ve istihdamı artıracak bir ortam sunabilir" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan ve Kıbrıs'taki gelişmelerin değerlendirilmesi, toplantı gündeminin başlıkları arasında yer alıyor.