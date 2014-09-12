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Ekonomi
Deutsche Welle

AB maliye bakanları 'büyüme' için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, ekonomik büyüme ve enflasyon konularını ele almak üzere bir araya geliyor.

12 Eylül 2014 12:00


İtalya'nın Milano kentinde toplanan AB maliye bakanları, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin olumsuz gelişmeler karşısında alınacak önlemleri görüşecek. Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 0,3'e gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), gösterge faiz oranını yüzde 0,05’e indirme kararı almıştı. İki günlük toplantıda, AMB tarafından açıklanan önlemler gözden geçirilecek.

Fransa'daki gelişmelerin toplantıda tasarruf ve ekonomik büyüme tartışması başlatması bekleniyor. Fransa, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının, Euro kriteri olan yüzde 3'ü aştığını açıklamıştı.

İrlanda'nın kurtarma programı kapsamında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı kredileri vadesinden önce geri ödeme talebi de toplantıda gündeme gelecek. AB'nin Dublin'in planını oylaması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiMilanoBölgesiMerkez BankasıAMBEuroUluslararası Para FonuDublinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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