AB maliye bakanları 'büyüme' için toplanıyor

İtalya'nın Milano kentinde toplanan AB maliye bakanları, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin olumsuz gelişmeler karşısında alınacak önlemleri görüşecek. Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 0,3'e gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyesine inmişti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), gösterge faiz oranını yüzde 0,05’e indirme kararı almıştı. İki günlük toplantıda, AMB tarafından açıklanan önlemler gözden geçirilecek.
Fransa'daki gelişmelerin toplantıda tasarruf ve ekonomik büyüme tartışması başlatması bekleniyor. Fransa, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının, Euro kriteri olan yüzde 3'ü aştığını açıklamıştı.
İrlanda'nın kurtarma programı kapsamında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı kredileri vadesinden önce geri ödeme talebi de toplantıda gündeme gelecek. AB'nin Dublin'in planını oylaması gerekiyor.