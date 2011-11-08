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Ekonomi

AB maliye bakanları borç krizine karşı önlemleri tartışıyor BRÜKSEL (A.A)

08 Kasım 2011 15:31

-AB maliye bakanları borç krizine karşı önlemleri tartışıyor BRÜKSEL (A.A) - 08.11.2011 - AB ekonomi ve maliye bakanları, banka ve finans kuruluşlarına mali işlemler vergisi başta olmak üzere krize karşı alınacak yeni önlemleri tartışmak için toplandı. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter, toplantıya girerken yaptığı açıklamada, borçlanma maliyeti her gün daha da yükselerek kritik eşiğe gelen İtalya'ya dışardan yardım beklememesi uyarısında bulundu. ''(Ekonomisinin) Büyüklüğü nedeniyle İtalya dışardan yardım ummaması gerektiğini biliyor'' diyen Fekter, Roma yönetiminden büyük fedakarlıklar istedi. Ekonomik büyüklüğünün yüzde 120'sine ulaşan 1,9 trilyon avroluk kamu borcuyla Yunanistan'ın ardından Avro Bölgesi'nde en ağır borç yüküne sahip İtalya'nın kurtarılma operasyonuna ihtiyaç duyması halinde 600 milyar avroluk bir kaynağın gerekeceği hesaplanıyor.  Avro Bölgesi'nin kurtarma operasyonları için oluşturduğu toplam 440 milyar avroluk Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun elinde, daha önceki Yunanistan, Portekiz ve İrlanda operasyonları nedeniyle 200 milyar avro kaldığı belirtiliyor. Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun cephanesi hedeflendiği şekilde dış kaynak ve kaldıraç yöntemiyle 1 trilyon avroya yükseltilebilirse İtalya kısmen rahatlayacak.  -Faiz oranı psikolojik sınırda- Uluslararası piyasalarda 10 yıllık İtalyan tahvillerinin faiz oranı bu sabah yüzde 6,73 ile yeni bir rekor kırarken psikolojik eşik kabul edilen yüzde 7 seviyesinin aşılması halinde Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın krizin yeni kurbanı olmasından endişe ediliyor.

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