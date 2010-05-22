AB mali kuralları çiğneyenlere karşı sertleşecek

T24

Ekim'de kurallar değişmiş olacak



Almanya'dan onay

AB Başkanı Herman Van Rompuy, AB maliye bakanları arasında, bu ülkelere yeni ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanması konusunda "geniş bir uzlaşma" olduğunu belirtti.Van Rompuy bu açıklamaları, AB maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren ve yeni oluşturulan Ekonomi Çalışma Grubu'nun Brüksel'deki ilk toplantısı sonrası yaptı.Avrupa Birliği Başkanı söz konusu yaptırımların ne olabileceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.Birlik, ortak para birimi euro'nun bu ay yüzde 6 gibi önemli bir oranda değer kaybetmesi ardından, mali istikrar ve itibarını yeniden güçlendirme arayışında.Bu amaçla kurulan Ekonomi Çalışma Grubu'nun temsilciler Haziran ortasına dek iki kez daha toplanıp liderlere atılabilecek adımlara ilişkin bir rapor sunacak.Bütçe kurallarında yapılacak değişiklikler Ekim ayına kadar karara bağlanacak.Avrupa Birliği maliye bakanlarının birlik üyesi ülkelerin bütçe açıklarının kontrol altına alınması gerektiği üzerinde anlaştıkları biliniyor.Gerek Avrupa Komisyonu'nca sunulan bir taslak, gerekse Almanya'nın desteklediği bir alternatif plan, bütçe açığı Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 3'ünü aşan ülkelere ek cezalar getirilmesini öngörüyor.Yine her iki plan da üyelerin borçlarını GSYH'nin en fazla yüzde 60'ı düzeyinde tutması için ek mekanizmalar kurulmasını istiyor.Bakanların üzerinde anlaştığı bir diğer nokta da, Euro bölgesinin ekonomik kriterlerini ihlal eden ülkelerin AB fonlarından yararlanamaması seçeneğinin değerlendirilmesi.Avrupa Birliği çalışma grubunun değerlendirdiği seçenekler arasında, birlik üyesi ülkelerin bütçelerinin, ulusal parlamentolardan önce Avrupa Birliği tarafından denetlenmesi de bulunuyordu.Ancak İngiltere bu öneriye karşı çıkıyor.Almanya'nın kuralları sıkılaştırmak için gerekirse AB'nin temel anlaşmalarının da değiştirilmesi talebi ise bunun bürokratik zorlukları nedeniyle fazla tercih edilmiyor.Mali disiplin konusunda sert adımlar atılmasının başlıca destekçisi olan Almanya'da parlamentonun alt kanadı ülkenin, euro bölgesinde zor durumdaki ekonomiler için hazırlanmakta olan 750 milyar euroluk kurtarma paketine yapacağı tıklayın katkıyı onayladı.Parlamentonun üst kanadının da 148 milyar dolarlık yardımı onaylaması bekleniyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ve diğer zor durumdaki AB ülkelerine yardım öngören planlara destek vermesi nedeniyle ciddi bir ulusal muhalefetle karşı karşıya.Ancak Merkel'a göre, kararlı bir şekilde harekete geçmemeleri durumunda euronun geleceği tehlikeye girebilir.Kurtarma paketine destek, parlamentonun alt kanadı Bundestag'da, 319 evet 73 hayır oyuyla kabul edildi. 195 milletvekili ise oylamaya katılmadı.İki muhalefet partisi oylamaya katılmazken, biri karşı oy kullandı.