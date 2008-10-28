AB Macaristan’a mali yardım paketi üzerinde çalışıyor

AB Komisyonu, küresel krizde IMF'ye el açmak zorunda kalan Macaristan'a mali yardım paketi hazırlandığını duyurdu.



Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Joaquin Almunia'nın sözcüsü Amelia Torres, üye ülkelerin Macaristan'a mali yardım paketi konusunda prensipte anlaşsalar da detaylar üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu ülkeye kredi desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Birkaç yıldır yüksek cari ve bütçe açıklarıyla yaşayan Macaristan, küresel finansal kizde para birimi forintin hızla değer kaybetmesiyle yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanmaya başlamıştı.

