‘AB, MA BE DİNLEMEYİZ, NE AB’Sİ YAAA!
“12 Eylül perşemb
akşam çalgan'da yemek.
Yücel Yener
, İhsan Erbaş
(müsteşar), Erdal Şenel
(Tümg. Gen Kurm. Aldi Müş), Engin AYDIN
, Birkan ERDAL
..
EŞ-
AKP yükseliyor. Tek başına iktidara gelebilir. Bunlar Erbakan'dan daha beter
. Erbakan'ı ararız. Laikliği sulahdırmak isteyeceklerdir. Merkez sağdan bir kişi onlara geçecekti, sordular. cemsede size de yer ayıralım' dedim... Öyle bir şey olursa AB, ma be dinlemeyiz. ne AB'si yaaa..
30 Ağustosta Yılmaz'ı çektim, ya bu seçim kararını niye aldınız' dedim. Bir şey diyemedi... böyle şey olmaz...
Turgay CİNER
yurtsever adamdır... Dağıtım tekelinin kırılması iyi oldu...”
DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 12 Eylül’ün 2002 yılında Perşembe gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “12 Eylül 2002” tarihinde yapıldığı,
Diğer notlarda Yücel YENER TRT Genel Müdürü, İhsan ERBAŞ Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Erdal Şenel Genelkurmay Adli Müşaviri, Engin AYDIN Adalet Bakanlığı Danışmanı ve Birkan ERDAL’ı da KİT Komisyonu Başkanı olarak belirtildiği görülmüştür.
SEÇİM SONUCU YORUMU: FETHULLAH İKTİDARI
5 Kasım Salı
günü akşamüzeri Genkurm. Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal ŞENEL'le
görüşme..
Çok bozuk... Seçim sonuçlarını Fethullah'ın iktidarı olarak yorumladı
. Bunların başlangıçta takıye yapacağını, Fethullah
gibi kendini gizle, çok güçlü olduğun an ortaya çık modelini benimseyeceklerini söyledi
İçim acıyor.. Bu kadar olamaz dedi... Çocuklarımı düşünüyorum, Mustafa Kemal Türkiyesi bu olmamalı dedi... TSK'nin dimdik ayakta olduğunu gerekeni yapacağını söyledi.
Aynı gün saat 19.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç YALMAN
aramama yanıt verdi.
Bunu öngörmediklerini, hatta tam tersini düşündüklerini yani AKP
ile CHP
'nin yer değiştirmesi gerektiğini, bunu beklediklerini söyledi. Dikkatle izlediklerini, başlangıçta hemen tepki vermenin uygun olmayacağını söyledib, en azından bir mesaj deyince
, o olabilir dedi. 10 Kasım var önümüzde o olabilir
dedi.”
DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 5 Kasım’ın 2002 yılında Salı gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “5 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir.
BALBAY: YALMAN, YAYINLAYACAĞI BİLDİRİYE BANA BAZI EKLER YAPTIRDI
“8 Kasım
saat 10.15 KKK Aytaç YALMAN'IN
makamında görüşme..
Bugün yayınlanacak bildiriyi okudu
. 10 Kasım nedeniyle ilk kez, Atatürk'e raha uyu ve bize güven... diye bitiyor bildiri bana da bazı ekler yaptırdı
.
Sonra yazılmamak üzere söyledikleri
YALMAN: MİLLET DEĞİL ÜMMET İRADESİ
- Bu seçim sonuçlarına millet iradesi diyemiyorum. Bu ümmet iradesi
. Demek ki biz daha ulus olamadık. Bu onun yansıması. Üniter devleti kurup halkı uluslaştırmak o kadar kolay değil. Aydınlanma hareketini tam olarak tamamlayamadık
- Oyum şahsen CHP'ye idi
. istedim ki, AKP
'nin yerinde CHP
olsun, olmadı. Ama şimdi CHP'nin de AKP'ye bu kadar yanaşmaması gerekli. Ne öyle, yakınlaşmalar, öneriler, ortak hareket edelimler
. CHP yerini unutmamalı
- Bu seçim sonuçlarından sonra hemen ABD'nin sevinmesi, İstanbul sermayesinin sevinci desteği olayın çok geniş boyutlarının olduğnu gösteriyor. Bu orduyu da zayıflatma, etkisini azaltma girişimleri. Güçlü ama içte etkisiz bir ordu isteniyor. Biz bunun farkındayız
- AKP
'nin ileride ne yapacağını hesaplamak istemiyoruz. Ne olursa ne olur diye bakmıyorum. Dileriz germezler ama herkes gibi bizim de kafamızda kuşkular var. Bizim bu açıklamalarımız zinde güçlere bir kuvvet verir diye bakıyoruz
- Bu seçimin tek yararlı yanı, Mesut YILMAZ'IN Tansu ÇİLLER'İN gitmesi oldu. Yoksa onların başka türlü gideceği yoktu. Onlar yönetimiyordu. Ben MGK'da biliyorum. Her şeyi görüyorduk. yönetemiyorlardı
- Cumhuriyet nasıl gidiyor? Tek gazete kaldınız söyleyeyim... Ama bu Çapanlardan kurtulun. Onların altında çapanoğlu var bilesin... Bu gazeteye Atatürk ad vermiş, size para koyanın da temiz olması lazım”
DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı yazı içindeki akıştan ve görüşülen konuların içeriğinden görüşmenin 2002 yılında yapıldığı dolayısı ile söz konusu görüşmenin “8 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir.
YALMAN: ALTIMIZ İÇİN MESAJ VERMEMİZ GEREKİYOR
29.11.0
Dün KKK Telf. anadı
- Hiç mutlu değilim.. İnan ki. Benim düşündüğüm davranış tarzı bu değildi. Bu ziyaret hiç olmamalıydı. Bu Arınç''ın türban olayından önce planlanmış, randevu alınmış. Ben hiç değilse kapıda şöyle bir açıklama yapılmasını istedim son dönemde yaşanan olaylara karşın, milletimizin iradesine duyulan saygının gereği'…
Bunu birinci kabul etmedi
. bir tek millete duyulan saygı gibi olabilir.. Senin iki gün önceki yazını çok dikkatle okudum. Tamamen katılıyorum. Sen benim ne düşündüğümü biliyorsun. Ama bir dönem böyle olacak...
Tabii ekonomik durum var bir de AB var. Bu AB adı altında her şeyi yapacak bunlar. Çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Biz de ekonomiyi bozan taraf olmak istemiyoruz
MGK
için notlar hazırlıyorum. Kodrolaşma sorununu gündeme getirceğim Arınç
'ı ziyaret gir-çık olacak. Hiç olmaması daha iyiydi ama, böyle olacak bizim bu tür mesajları içimiz yani altımız için de vermemiz gerekiyor. Anlıyorsunz değil mi”
DEĞERLENDİRME
Diğer notlardaki görüşme akışından tarihin 29 Kasım 2002 tarihinde Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK ile Kuvvet Komutanlarının Meclis Başkanı Bülent ARINÇ’a gerçekleştirdikleri ziyaret gününde yapıldığı değerlendirilmiştir.
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