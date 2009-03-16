‘AB, MA BE DİNLEMEYİZ, NE AB’Sİ YAAA!

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SEÇİM SONUCU YORUMU: FETHULLAH İKTİDARI

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BALBAY: YALMAN, YAYINLAYACAĞI BİLDİRİYE BANA BAZI EKLER YAPTIRDI

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YALMAN: ALTIMIZ İÇİN MESAJ VERMEMİZ GEREKİYOR

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akşam çalgan'da yemek.(müsteşar),(Tümg. Gen Kurm. Aldi Müş),..AKP yükseliyor. Tek başına iktidara gelebilir.. Erbakan'ı ararız. Laikliği sulahdırmak isteyeceklerdir.30 Ağustosta Yılmaz'ı çektim, ya bu seçim kararını niye aldınız' dedim. Bir şey diyemedi... böyle şey olmaz...yurtsever adamdır... Dağıtım tekelinin kırılması iyi oldu...”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 12 Eylül’ün 2002 yılında Perşembe gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenintarihinde yapıldığı,Diğer notlardaTRT Genel Müdürü,Adalet Bakanlığı Müsteşarı,Genelkurmay Adli Müşaviri,Adalet Bakanlığı Danışmanı ve’ı da KİT Komisyonu Başkanı olarak belirtildiği görülmüştür.günü akşamüzerigörüşme..Çok bozuk... Seçim sonuçlarını. Bunların başlangıçta takıye yapacağını,gibi kendini gizle, çok güçlü olduğun an ortaya çık modelini benimseyeceklerini söylediİçim acıyor.. Bu kadar olamaz dedi... Çocuklarımı düşünüyorum, Mustafa Kemal Türkiyesi bu olmamalı dedi... TSK'nin dimdik ayakta olduğunu gerekeni yapacağını söyledi.Aynı gün saat 19.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanıaramama yanıt verdi.Bunu öngörmediklerini, hatta tam tersini düşündüklerini yaniile'nin yer değiştirmesi gerektiğini, bunu beklediklerini söyledi.dedi.”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 5 Kasım’ın 2002 yılında Salı gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenintarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir.saat 10.15makamında görüşme... 10 Kasım nedeniyle ilk kez, Atatürk'e raha uyu ve bize güven... diye bitiyor bildiri- Bu seçim sonuçlarına millet iradesi diyemiyorum.. Demek ki biz daha ulus olamadık. Bu onun yansıması. Üniter devleti kurup halkı uluslaştırmak o kadar kolay değil. Aydınlanma hareketini tam olarak tamamlayamadık. istedim ki,'nin yerindeolsun, olmadı.. CHP yerini unutmamalı- Bu seçim sonuçlarından sonra hemen ABD'nin sevinmesi, İstanbul sermayesinin sevinci desteği olayın çok geniş boyutlarının olduğnu gösteriyor. Bu orduyu da zayıflatma, etkisini azaltma girişimleri. Güçlü ama içte etkisiz bir ordu isteniyor. Biz bunun farkındayız'nin ileride ne yapacağını hesaplamak istemiyoruz. Ne olursa ne olur diye bakmıyorum. Dileriz germezler ama herkes gibi bizim de kafamızda kuşkular var.. bir tek millete duyulan saygı gibi olabilir.. Senin iki gün önceki yazını çok dikkatle okudum. Tamamen katılıyorum.Tabii ekonomik durum var bir de AB var. Bu AB adı altında her şeyi yapacak bunlar. Çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Biz de ekonomiyi bozan taraf olmak istemiyoruziçin notlar hazırlıyorum. Kodrolaşma sorununu gündeme getirceğim'ı ziyaret gir-çık olacak. Hiç olmaması daha iyiydi ama, böyle olacak bizim bu tür mesajları içimiz yani altımız için de vermemiz gerekiyor. Anlıyorsunz değil mi”