-AB LİMANLARIN AÇILMAMASINI "DERİN ÜZÜNTÜYLE" NOT ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 14.12.2010 - AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum kesimi gemilerine açmamasını "derin üzüntüyle" not ederken, ilave yaptırıma gerek görmedi. Dışişleri bakanlarının bu hafta toplanacak AB zirvesine de sunulacak genişleme kararlarında, Türkiye'nin müzakere sürecine ve siyasi reformlara bağlılığını sürdürmesi memnuniyetle karşılanarak, 12 Eylül'deki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa paketinin "doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğu" vurgulandı. Yargı, temel haklar ve kamu yönetiminde AB üyelik sürecinin gerektirdiği birçok reformu barındıran anayasa değişikliklerinin Avrupa standartlarıyla uyumlu şekilde uygulanmasının kilit önem taşıdığı belirtilen kararlarda, yeni anayasa değişikliklerinin, tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun dahil olduğu, mümkün olduğunca geniş kapsamlı istişarelerle, diyalog ve uzlaşma ruhu içinde hazırlanması istendi. Türkiye'yi temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlara teşvik eden kararlarda, öncelikli konular arasında mülkiyet hakları, sendikal haklar, azınlık hakları, kadın ve çocuk hakları, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet eşitliği ve işkence ve kötü muameleyle mücadele sıralandı. Kararlarda, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesinde bulunduğu hatırlatılarak Türkiye topraklarındaki tüm terör saldırıları şiddetle kınandı. Demokratik açılımın sürdürülmesi ve uygulanmasını isteyen AB, Kürt meselesinin çözümüne yönelik beklenen sonuçlarının alınmaya başlanacağı umudunu dile getirdi. AB kararlarında, Türkiye'nin dış politikada, "daha geniş coğrafyada daha aktif hale geldiği ve Orta Doğu'nun güvenliğinde, Batı Balkanlar'da, Afganistan ve Pakistan'da ve Güney Kafkasya'da önemli bir bölgesel oyuncu olduğu" kaydedilerek Ankara'ya, dış politikasını AB ile koordinasyon içinde ve AB dış politikasını tamamlayıcı şekilde geliştirme çağrısı yapıldı. Kararlarda, AB ve Türkiye'nin uyumlu dış politika izlemesinin enerji güvenliğini artıracağı, bölgesel çatışmaları çözeceği ve etnik ve dini temelli ayrışmaları önleyeceği belirtilerek, AB'nin ortak çıkarı gerektiren dış politik meselelerde Türkiye ile mevcut diyaloğunu yoğunlaştırmaya hazır olduğu ifade edildi. Türkiye'nin yasadışı göçle mücadelede kilit önem taşıdığı belirtilen kararlarda, bu kapsamda AB-Türkiye geri kabul anlaşması müzakerelerinde sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edilerek, bunun sonuçlandırılarak uygulanmasının beklendiği dile getirildi. Türkiye'yi iyi komşuluk ilişkilerine ve sorunların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmaya davet eden AB, buna zarar verecek her türlü tehdit, sürtüşme ve eylemden kaçınılmasını istedi. -KIBRIS- Defalarca yapılan çağrılara rağmen Türkiye'nin limanlarını ve havalimanlarını Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açmamasını "derin üzüntüyle not eden" AB, "bu konuda ilerleme olmaması nedeniyle 2006 yılında getirilen yaptırımların (8 fasılda müzakerelerin askıya alınması, kalan fasılların kapatılmaması) müzakereler üzerindeki genel etkisinin devam edeceğini" bildirdi. "Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirme yolunda da hiçbir ilerleme sağlamadığı" not edilen kararlarda, AB Komisyonu, Türkiye'nin bu yükümlülüklerini yakından izleyerek önümüzdeki yıl yayımlayacağı ilerleme raporunda yer vermekle görevlendirildi. Kararlarda, Türkiye'den Kıbrıs Rum kesimine karşı yükümlülüklerinde "daha fazla gecikme olmadan ilerleme beklendiği" ifade edildi. Türkiye'den, Kıbrıs'taki müzakereleri aktif olarak desteklemesi de istenen kararlarda, BM önderliğindeki kapsamlı çözüm müzakerelerine Türkiye'nin somut şekilde bağlı kalması ve katkı yapmasının çok büyük önem taşıdığı dile getirildi. -REKABET FASLI- Önümüzdeki aylarda açılması beklenen rekabet politikası faslında, açılış kriterlerini karşılama noktasında Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin not edildiği kararlarda, tüm kriterler "karşılanır karşılanmaz" AB'nin faslı açmaya hazır olduğu kaydedildi. AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Steven Vanackere, düzenlediği basın toplantısında, faslın "oldukça yakında" açılması beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, faslın açılmasının bu yıla yetişmemesinin müzakere sürecinin tıkandığı anlamına gelmediğini söyledi.