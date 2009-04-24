AB, 'limanlar' konusunu 1 yıl erteleyebilir

AB’nin Türkiye’nin Rum gemilerine limanlarını açmamasıyla ilgili değerlendirmesini bir yıl erteleyebileceği yönünde sinyaller gelmeye başladı.



Rum ve Yunan liderler, yıl sonundaki AB zirvesinde "Kıbrıs görüşmeleri sürüyor, bu değerlendirme bir yıl ertelensin" teklifine ses çıkarmayacak. Bu durumda Türkiye ile AB arasında yıl sonunda olası bir kriz riski azalmış oldu.



Avrupa Birliği’nin, limanlarla ilgili değerlendirmesini bir yıl geciktirebileceği yönünde sinyaller gelmeye başladı. AB Komisyonu, 2006 yılında yayınladığı ilerleme raporunda, Türkiye’nin Rum gemi ve uçaklarına liman ve havaalanlarını açmamasını gerekçe göstererek 8 müzakere başlığını askıya almış ve durumun üç yıl sonra yeniden "değerlendirileceğini" belirtmişti. 2009 yılı sonunda yayınlanacak olan ilerleme raporunda "nihai bir karar" alması gereken AB’nin bu kararını bir yıl kadar geciktirmesi gündeme geldi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve önceki akşam adada Rum lider Dimitris Hristofyas ile bir araya gelerek, ortak Türkiye politikası belirledi. İki lider daha sonra "Gerek Kıbrıs, gerek Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa perspektifini destekliyor. Ancak bunun birinci şartı, Türkiye’nin bize karşı yükümlülüklerini yerine getirmesidir" dedi.



İsveç’in önerisi



Rum lider Hristofyas ise, Türkiye’nin AB üyelik sürecini veto etmeyeceklerini belirterek, "Türkiye’nin tam üyeliğine destek stratejisine istikrarla bağlıyız ancak açık çek vermeyiz. Üyelik müzakereleri bizim için Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirmek için bir araçtır. Üyelik sürecini veto edersek, 25-26 üye karşısında köşeye sıkışmış oluruz" dedi. İki liderin bu sözleri, Haziran ayında AB Dönem Başkanlığı’nı devralmaya hazırlanan İsveç’in İngiltere desteğinde ortaya attığı, "Kıbrıs’ta çözüm görüşmeleri sürüyor. Türkiye’nin değerlendirmesi bir yıl ertelensin" teklifine itiraz edilmeyeceği anlamına geldi. İsveç, teklifi Aralık ayındaki zirvede yapacak.



Rum medyası ise, Karamanlis ve Hristofyas’ın Türkiye’nin müzakere sürecindeki enerji başlığının veto edilmeye devam etmesi konusunda da anlaştığını yazdı. Rum medyasına göre, Yunanistan ve Rum yönetimi, Aralık’ta Türkiye’nin müzakere sürecini veto etmeyecek. Rum ve Yunan ikilisi baskıyı artırmak için Türkiye’ye tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık öneren Fransa ve Almanya’nın tutumunu yakından takip edecek.