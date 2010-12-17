AB liderlerinin zirvesinde euro krizi

T24- Brüksel’de yapılacak AB liderleri zirvesinde, euro kirizi tartışılacak. Liderler, aşırı borç yükü altından kalkamayan ülkelere yapılacak yardımın daimi bir sisteme oturmasını istiyor fakat bu sistemin nasıl işleceği tartışma konusu. Tavrı liderler zirvesinde belirleyici olması beklenen Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkeleri yakın işbirliğine çağırırken "krizdeki ülkerin kurtarma fonundan son ihtimal olarak yararlanmalarını istediğini" belirtti.

Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri zirvesinde euro bölgesindeki mali kriz tartışılacak.

Liderler, aşırı borç yükü altından kalkamayan ülkelere yardımın, daimi bir sisteme göre belirlenmesini istiyor.



Muhabirler, halihazırdaki AB anlaşmalarında böyle bir sisteme yer açacak değişikliğin yapılması konusunda liderlerin bir mutabakata varmasının beklendiğini, fakat mali yardım sisteminin nasıl işleyeceğinin tartışma ve pazarlıklara sahne olacağını bildiriyor.



Brüksel zirvesi, Yunanistan ve İrlanda ekonomilerini kurtarmak için AB'nin on milyarlarca dolarlık yardım kredisini devreye sokmasını izliyor.



Portekiz ve İspanya ekonomilerinin de benzer kurtarma paketlerine muhtaç kalacağı korkusu AB'yi endişelendiriyor.

Merkel: Birlikteyken güçlüyüz







Almanya Başbakanı Angela Merkel de Euro krizinin ele alınacağı AB liderler zirvesi öncesinde Avrupa ülkelerini daha yakın işbirliğine çağırdı.



"Bild" gazetesine konuşan Merkel, "Finans krizi birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu ortaya koydu" dedi.

Ortak ekonomi yönetimi arayışı





Merkel, Avrupa'nın ortak istikrar kurallarının işleyişini gözeten bir tür ekonomi yönetimine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.



Merkel, dün Euro ile ilgili yaptığı hükümet açıklamasında Euro bölgesi ülkelerinin kurtarma fonundan son ihtimal olarak yararlanmalarını istedi.



Almanya Başbakanı, bunun, Euro kriz mekanizmasında geçerli olmasını talep etti. Almanya Başbakanı Merkel, AB liderler zirvesinde kriz mekanizmasının somut karara bağlanması için çağrıda bulundu.