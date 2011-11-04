AB liderlerinin cevabı Papandreu'yu derinden sarstı

T24 - Yunanistan’ın referandum kararı başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olmak üzere Avrupalı liderlere büyük sürpriz yaşattı.





Merkel ve Sarkozy’nin G20 zirvesi öncesi Yunan Başbakanı Yorgo Papandreu ile gerçekleştirdikleri 2 saatlik acil toplantının çok kasvetli bir havada geçtiği ortaya çıktı.





Cannes Film Festivali’nin de yapıldığı Palais de Festival binasında bir odada yapılan toplantıda AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Euro Grubu Başkanı Jean - Claude Juncker de hazır bulundu. Toplantıda Avrupa’nın 50 yıllık entegrasyon sürecinin Atina’nın borç sorununa kurban edilemeyeceği vurgulandı.

Pişman terk etti...



Toplantıya danışmanları yanında olmadan katılan Papandreu görüşme boyunca ‘yalnız’ bir görünüm sergiledi. Yunan Maliye Bakanı Venizelos’la birlikte Sarkozy ve Merkel’in karşısına oturan Papandreu’ya açıkça “kurallara göre oynamazsa yardım alamayacağı” söylendi. Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren bir kaynak basına kapalı toplantıdan şu ayrıntıları verdi:



“Söylenenler inanılmaz biçimde netti. Kimse agresif değildi, tartışma çıkmadı ama söylenenler kristal kadar netti. Yunan tarafı, karşılarında bu derece ortak hareket edilmesine şaşırdı. Merkel, Sarkozy, Barroso, Juncker ve Lagarde’ın arka arkaya söyledikleri arasında en ufak bir farklılık yoktu. Papandreu AB liderlerinden aldığı cevapların ardından sarsılmış görünüyordu. Toplantıda referandum niyetinden geri adım atmadı ama toplantıyı pişman terk etmiş görünüyordu.”

Venizelos karın ağrılarıyla hastaneye koştu



Bu arada Yunan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da referandum kararının kendisinden gizli tutulmasının sıkıntısını yaşıyor. Halk oylaması kararının açıklanmasının ardından Venizelos’un karın ağrısıyla hastaneye koştuğu, Cannes’daki G20 zirvesine zor yetiştiği belirtiliyor.



Merkel ve Sarkozy’nin Papandreu’ya nat mesajlar verdiği toplantıya katılan bir Yunan yetkili, “Venizelos toplantıdan çok bozuk çıktı. Neredeyse konuşamıyordu. Papandreu ve Venizelos Atina’ya birlikte döndü. Uçaktaki atmosfer çok soğuktu” dedi.

Papandreu istifa vaat etti, unuttu!



Atina dün istifası beklenen Başbakan Yorgo Papandreu’nun ilginç siyasi çelmesine tanık oldu. Yunan medyasındaki haberlere göre, öğlen saatlerinde toplanan bakanlar kurulunda birçok bakanın istifa etmesi gerektiğini söylemesi üzerine Papandreu istifa ve akabinde milli birlik hükümeti kurulması faaliyetlerinin başlaması sürecini kabullendi. Bakanlar kurulu toplantısının sona ermesinden sonra akşam saatlerinde iktidardaki Pasok parlamento grubu toplantısına geçildi. Toplantıya giren bakanlar Papandreu konuşmasına başlamadan önce milletvekillerine alınan kritik karar hakkında kısa bilgi verdiler.



Ancak, Papan­­dreu’nun 1 saatlik konuşması büyük sürpriz oldu. Yunan Başbakanı istifa edeceği ve geçici milli birlik hükümeti kurulacağı konusunda hiç birşey söylemedi. Tersine milletvekillerinden bugün kendisine parlamentoda güvenoyu vermesini istedi. Papandreu “gelişmeler için ana muhalefet ile mümkün olduğu kadar yakın zamanda temaslar yapılacak” şeklinde soyut konuştu.

‘Acıklı durumdayız’



Papandreu’nun konuşması sonrası grupta büyük tepkiler oluştu. Söz alan Atina milletvekili Vaso Papandreu “Gerçekle temasınız yok, acıklı durumdayız, üzülüyorum, istifa etmenizi bekliyorduk, vaziyetiniz şaşkınlık yaratıyor” dedi. Milletvekili Andonis Linceris de “güvenoyu vermeyeceğiz” diye bağırdı. Grup toplantısı apar topar bitirildi.