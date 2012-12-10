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Dünya

AB liderlerine bıçaklı saldırı girişimi

Yakalanan şahsın eylem yapmaya teşebbüs suçundan yargılanacağını bildirildi

10 Aralık 2012 23:04

 

Norveç’in başkenti Oslo’da, Nobel Barış Ödülü törenine katılan AB liderleri kortejini durdurmak isteyen bıçaklı bir şahıs yakalandı.
 
Ünsal Turan'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Bu yıl Nobel Barış Ödülüne AB layık görüldüğü için Oslo Eyalet Meclisi binasında düzenlenen törene, 20 AB ülkesi lideri katıldı. Tören nedeniyle çok sıkı güvenlik önlemleri alan polis, törenden sonra Başbakan Jens Stoltenber’in yemeğine gitmekte olan liderlerin kortejini durdurmaya çalışan bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
 
Yakalanan şahsın eylem yapmaya teşebbüs suçundan yargılanacağını belirten Emniyet Müdürü Kjell Jan Kverme, “Kortej Eyalet Meclisi binasını terk ederken, korteji durdurmaya çalışan bir şahıs huzuru bozmaktan yakalandı. Üzerinde yapılan aramada bir bıçak bulundu. 20 yaşlarının sonunda olan şahıs, kortejdeki devlet başkanlarına doğru yürürken yakalandı. Korteje koşarak gittiği ve tehditkar davranışta bulunduğu için işi şansa bırakmadık”dedi.
 
Nöbetçi Amir Öyvind Torgesen, yakalanan şahsın kesici silah taşımak ve devlet büyüklerinin bulunduğu kamuya açık alanda, huzuru bozmak ve tehditte bulunmak suçundan mahkemeye sevk edileceğini söyledi. Yakalanan şahsın sorgulanmasına başlandı. 
 

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