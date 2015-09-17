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Dünya
Deutsche Welle

AB liderlerine acil zirve çağrısı

AB liderlerinin 23 Eylül'de sığınmacı krizini görüşmek üzere acil bir zirve kapsamında bir araya gelmesi planlanıyor. Talep AB Konseyi Başkanı Tusk'tan geldi.

17 Eylül 2015 19:56


Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerini gelecek çarşamba günü sığınmacı sorunu ve 120 bin sığınmacının blok içerisinde dağıtılması planını tartışmak üzere olağanüstü zirveye çağırdı.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de sığınmacı kriziyle nasıl başa çıkılacağını görüşmek amacıyla bir zirve düzenleyeceğini bildirdi.

AB içişleri bakanları pazartesi günü çoğu Irak ve Suriye'den gelen sığınmacıların dağılımı konusunda bir kota sistemi belirlenmesinde başarılı olamamıştı.

 

Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya gibi AB'ye 10 yıl önce üye olan ülkeler zorunlu kota uygulamasına karşı çıkıyor. Bu uygulamanın Avrupa'ya daha fazla sığınmacıyı çekeceğini ve kapsamlı göçe alışkın olmayan toplumlarına zarar vereceğini savunuyorlar.

Sığınmacıların çoğunun sınırlarına Yunanistan üzerinden AB'ye girerek vardığını kaydeden Macaristan yetkilileri, bu nedenle bir sınır ülkesi muamelesi görmemeleri gerektiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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