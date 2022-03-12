AB liderlerinden Versay Bildirisi: Enerji ve güvenlik konusunda daha otonom olacağız

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Avrupa Birliği liderleri; kolektif olarak tekrar silahlanmaya ve gıda, enerji ve askeri ekipman konusunda otonom olmaya niyetleri olduğunu açıkladı.

Fransa'daki Versay Sarayı'nda toplanan üye ülke liderleri, yayımladıkları bildiride "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının Avrupa tarihinde tektonik bir değişiklik" olduğunu ve kendilerinin de buna uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin güçlü olmasının NATO'ya tamamlayıcı olacağı vurgulanan bildiride, AB ülkelerinin savunmaya ve yenilikçi teknolojilere daha fazla yatırım yapması gerektiği kaydedildi.

Versay Bildirisi'nde 27 AB lideri, Ukrayna'nın işgalinin Avrupa'nın kendi güvenliğinin sorumluluğunu alması ve başkalarına bağımlı olmaması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Gıda, enerji ve savunmanın egemenlik meseleleri olduğunu görüyoruz" dedi ve "Dünyaya açık olmak istiyoruz ancak partnerlerimizi seçip, kimseye bağımlı olmak istemiyoruz" diye devam etti.