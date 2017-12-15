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Dünya

AB liderlerinden Kudüs kararı

AB üyeleri, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi

15 Aralık 2017 04:12

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, birliğin Kudüs konusundaki pozisyonunun değişmeyeceğini bildirdi.

28 üyeli AB'nin devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de AB Konseyi binasında toplandı.

Zirve devam ederken AB Konseyi Başkanı Tusk, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'le ilgili açıklamada bulundu. Tusk, açıklamasında, "AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti" denildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

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