-AB liderlerinden Esad'a "çekil" çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 23.10.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a çekilip ülkesinde siyasi dönüşüme izin vermesi çağrısında bulundu. AB zirvesi kararlarında, Suriyeli muhaliflerin Ulusal Konsey oluşturma kararı ileri bir adım olarak değerlendirilerek memnuniyetle karşılandı. Suriye rejiminin baskı politikası şiddetle kınanan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Esad çekilmeli ve Suriye'de siyasi dönüşümün gerçekleşmesine izin vermelidir'' denildi. Kararlarda AB'nin Suriye'de muhaliflere yönelik şiddet politikasında sorumluluğu bulunanlara yönelik yaptırımların ağırlaştırılacağı belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Suriye'deki durumla ilgili sorumluluklarına sahip çıkmaları çağrısı yapıldı.