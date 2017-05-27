AB liderlerinden Erdoğan'a: Önce gazetecileri serbest bırakın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB sürecinde devam etme istek ve kararlılığını vurgulaması Brüksel’de olumlu karşılandı. AB, Türkiye’den bu yönde hızlı karar beklendiğini belirtti ve bunun için de hapisteki gazetecilerden başlanmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ile yaptığı görüşmede, müzakerelerin devam etmesini istediği, yeni fasılların açılmasına dair beklentisini dile getirdiğini ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği istediğini belirten üst düzey bir AB yetkilisi, “Görüşme kötüydü ya da iyiydi diyemem ama tekrar görüşülmesi yenilenme için önemliydi. Söylendiği gibi, AB’ye katılımın hâlâ hedef olduğunu vurgulamak kadar, önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın atacağı adımların bu hedefle uyumlu olduğunu da görmek gerek; bunun için de başta basın ve ifade özgürlüğü konusunda hızla hareket bekleniyor” yorumunu yaptı. Bir AB’li diplomat ise, “Çok daha iyi de olabilirdi; çok daha kötü de. Bu görüşmenin olması önemli” yorumunu yaptı. Tusk’ın “İnsan hakları konusunu Erdoğan ile görüşmenin odağına taşıdım” diyerek attığı tweet’in de Türk tarafında rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

AP Başkanı Antonio Tajani’nin de görüşmede, Türkiye’nin basın özgürlüğü ve muhalefete yönelik tutumu konusunda hızla adım atmaması halinde haziran ayında yapılacak oylamayı anımsatarak, “oylama Türkiye için olumlu olmaz” mesajı verdiği öğrenildi. Hızla atılması beklenen ilk adımın da hapisteki gazetecilerin serbest bırakılması olduğu öğrenildi. Haziran ayında AP’de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne yönelik görüşmelerin yeniden müzakeresi başlayacak. Batılı kaynaklar, ölüm cezasının AB için kesinlikle bir kırmızı çizgi olduğunu belirtirken, “Türkiye ile her şeyi konuşabiliriz; fasılların açılmasını da, terörle mücadeleyi de, ticaret ortaklığımızı, mülteci sorununu, vize serbestisini de ama bunun için somut adımlar görmeliyiz” dedi.

Depardon sözü

Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede cezaevinde açlık grevine başlayan Fransız gazeteci Mathias Depardon’ın durumu da gündeme geldi. Erdoğan’ın Macron’ın sözleri üzerine, “Durumdan haberdarım ve hızla ilgileneceğim” mesajı verdiği öğrenildi. Fransa, şimdi Depardon için acilen Konsüler erişim hakkının verilmesini ya da sınırdışı edilmesine yönelik kararın hızla harekete geçirilmesini bekliyor. Görüşmede ayrıca, ikili ve ticari ilişkilerin yanı sıra, savunma işbirliği ve terörizmle mücadele konularının da ele alındığı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yinelediği bildirildi.