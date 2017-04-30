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Dünya

AB liderlerinden 'Erdoğan' hamlesi

AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 25 Mayıs'taki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme arayışında olduğu bildirildi

30 Nisan 2017 00:32

AB liderleri Donald Tusk ve Jean Claude Juncker 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme arayışında.

AP'nin haberine göre , Almanya Başbakanı Merkel yaptığı açıklamada AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüşmelerinin ardından Türkiye ile AB arasında son dönemlerde artan gerilimi azaltmak için çaba göstereceklerini açıkladı.

Önceki gün Alman Parlamentosu'nda konuşan Angela Merkel, son haftalardaki gelişmelerin Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkilerinde "ağır bir etki yarattığını" söylemişti. Merkel, "AB-Türkiye ilişkileri Ankara'daki gelişmeler nedeniyle sert şekilde darbe aldı" ifadelerini kullanmıştı. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye için "siyasi denetim" kararı almıştı.

 

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