AB liderlerinden birliği canlandırma sözü

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılma kararına karşın AB'nin yeniden canlandırılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB Zirvesi sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, bu amaca hizmet edecek bir planın 6 ay içerisinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

AB'nin sınırlarının güçlendirilmesi, birlik üyesi ülkelerin savunma ve terörle mücadele alanında daha fazla işbirliği yapmaları, ekonomik büyüme için yine eşgüdüm içinde hareket edilmesi gündemde.

Avrupa Birliği'nin Mart ayında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak zirvesinde, birliğin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunun 60. yıldönümü kutlanacak.

Birliğin yeniden canlandırılmasına yönelik planın da bu zirvede netleşmesi bekleniyor.

Merkel: AB kritik durumda

AB liderleri ise Bratislava'da, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan referandum sonrası ilk kez bir araya geldi.

27 ülke liderinin katıldığı zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May yoktu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, birlik üyesi ülkelerin yasadışı göçün durdurulması ve güvenlik alanında daha fazla işbirliği yapacaklarını söyledi.

"Hiçbir sorunu geçiştirmedik" diyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise göç sorununa birlikte çözüm bulmayı kararlaştırdıklarını, sığınma hakkına ise saygılı olacaklarını belittti.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Konseyi'nin başkanı Donald Tusk da hedeflerinden birinin, kıtaya geçtiğimiz yılkine benzer şekilde kontrolsüz mülteci akışına izin vermemek vurguladı.

İtalya ve Macaristan başbakanları ise AB Zirvesi'nde özellikle göç konusunda yeterince ilerleme sağlanamamasından şikayetçi oldu.

Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya; AB'nin birlik üyesi ülkelere kabul edilecek sığınmacılarla ilgili olarak belirdiği kotaları kabul etmiyor.

Halen Yunanistan ve İtalya'daki kamplarda, AB üyesi diğer ülkelere gönderilecek yaklaşık 160 bin kişi yaşıyor.