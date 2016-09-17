T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

AB liderlerinden birliği canlandırma sözü

Slovakya'da bir araya gelen AB liderleri, İngiltere'nin ayrılma kararına karşın birliğin yeniden canlandırılması için harekete geçti

17 Eylül 2016 02:03

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılma kararına karşın AB'nin yeniden canlandırılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB Zirvesi sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, bu amaca hizmet edecek bir planın 6 ay içerisinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

AB'nin sınırlarının güçlendirilmesi, birlik üyesi ülkelerin savunma ve terörle mücadele alanında daha fazla işbirliği yapmaları, ekonomik büyüme için yine eşgüdüm içinde hareket edilmesi gündemde.

Avrupa Birliği'nin Mart ayında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak zirvesinde, birliğin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunun 60. yıldönümü kutlanacak.

Birliğin yeniden canlandırılmasına yönelik planın da bu zirvede netleşmesi bekleniyor.

Merkel: AB kritik durumda

AB liderleri ise Bratislava'da, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan referandum sonrası ilk kez bir araya geldi.

27 ülke liderinin katıldığı zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May yoktu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, birlik üyesi ülkelerin yasadışı göçün durdurulması ve güvenlik alanında daha fazla işbirliği yapacaklarını söyledi.

"Hiçbir sorunu geçiştirmedik" diyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise göç sorununa birlikte çözüm bulmayı kararlaştırdıklarını, sığınma hakkına ise saygılı olacaklarını belittti.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Konseyi'nin başkanı Donald Tusk da hedeflerinden birinin, kıtaya geçtiğimiz yılkine benzer şekilde kontrolsüz mülteci akışına izin vermemek vurguladı.

İtalya ve Macaristan başbakanları ise AB Zirvesi'nde özellikle göç konusunda yeterince ilerleme sağlanamamasından şikayetçi oldu.

Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya; AB'nin birlik üyesi ülkelere kabul edilecek sığınmacılarla ilgili olarak belirdiği kotaları kabul etmiyor.

Halen Yunanistan ve İtalya'daki kamplarda, AB üyesi diğer ülkelere gönderilecek yaklaşık 160 bin kişi yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SlovakyaABBuBratislavaAvrupa BirliğiBaşbakanı Angela MerkelFransa Cumhurbaşkanı François Hollande AB ZirvesiBirliği MartRomaAvrupa Ekonomik TopluluğuBirleşik KrallıkHaziranBaşbakanı Theresa MayFransa Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24