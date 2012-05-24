T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB liderleri Yunanistan konusunda anlaşamadı

Brüksel'de düzenlenen gayriresmî AB zirvesinde liderler "tercihlerinin Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalması yönünde olduğu" vurgulanırken, Euro tahvilleri konusunda uzlaşılamadı

24 Mayıs 2012 16:07

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Euro krizinin patlak vermesinden bu yana yapılan 24'üncü zirvenin ardından yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın taahhütlerini yerine getirerek Euro Bölgesi'nde kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunan vatandaşlarının çabalarının tamamıyla farkında olduklarını belirten Van Rompuy, Euro Bölgesi'nin, 2010 yılından itibaren Uluslararası Para Fonu IMF'yle birlikte Yunanistan'a yaklaşık 150 milyar euro destekle önemli bir dayanışma gösterdiğini kaydetti.


Merkel karşı çıktı


6 saat süren gayriresmî zirvede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın borç krizini sona erdirmek için gündeme getirdiği Euro Bölgesi'nde ortak tahvil (Eurobond) çıkarılması teklifi ise Almanya'dan destek görmedi.

Hollande, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Almanya için Eurobond sadece nihaî amaç olabilir, biz ise bunun başlangıç noktası olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Eurobond konusunda farklı görüşlerimiz var. Ben, Almanya'nın bu konudaki görüşünü anlattım. Bu da Eurobond çıkarılmadan önce Euro Bölgesi'nde çok daha güçlü bir ekonomik koordinasyona gerek duyduğumuzdur" dedi.

Liderler zirvede, Avrupa Yatırım Bankası'nın sermaye tavanının artırılması ile AB fonlarının büyüme ve istihdamı daha fazla destekleyecek şekilde kullanılması yönündeyse mutabakat sağladı.

AB liderlerinin Yunanistan ile ilgili somut kararlarıysa 28-29 Haziran'daki Yunanistan seçimlerinden sonra yapılacak zirvede almaları bekleniyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

MerkelYunanistanABBrüksel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24