AB liderleri Yunanistan konusunda anlaşamadı

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Euro krizinin patlak vermesinden bu yana yapılan 24'üncü zirvenin ardından yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın taahhütlerini yerine getirerek Euro Bölgesi'nde kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunan vatandaşlarının çabalarının tamamıyla farkında olduklarını belirten Van Rompuy, Euro Bölgesi'nin, 2010 yılından itibaren Uluslararası Para Fonu IMF'yle birlikte Yunanistan'a yaklaşık 150 milyar euro destekle önemli bir dayanışma gösterdiğini kaydetti.



Merkel karşı çıktı



6 saat süren gayriresmî zirvede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın borç krizini sona erdirmek için gündeme getirdiği Euro Bölgesi'nde ortak tahvil (Eurobond) çıkarılması teklifi ise Almanya'dan destek görmedi.

Hollande, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Almanya için Eurobond sadece nihaî amaç olabilir, biz ise bunun başlangıç noktası olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Eurobond konusunda farklı görüşlerimiz var. Ben, Almanya'nın bu konudaki görüşünü anlattım. Bu da Eurobond çıkarılmadan önce Euro Bölgesi'nde çok daha güçlü bir ekonomik koordinasyona gerek duyduğumuzdur" dedi.

Liderler zirvede, Avrupa Yatırım Bankası'nın sermaye tavanının artırılması ile AB fonlarının büyüme ve istihdamı daha fazla destekleyecek şekilde kullanılması yönündeyse mutabakat sağladı.

AB liderlerinin Yunanistan ile ilgili somut kararlarıysa 28-29 Haziran'daki Yunanistan seçimlerinden sonra yapılacak zirvede almaları bekleniyor.

(Deutsche Welle Türkçe)