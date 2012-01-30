-AB liderleri yeni sayfa açmak için toplandı BRÜKSEL (A.A) - 30.01.2012 - AB devlet ve hükümet başkanları borç kriziyle mücadelede radikal önlemler için toplandı. Gayrıresmi zirvede liderler, bütçe disiplinini güçlendirecek yeni anlaşma metni üzerinde uzlaşma arayacak. İngiltere'nin katılmayacağını açıkladığı anlaşmayla bütçe disiplininden taviz veren ülkeler yarı otomatik yaptırımlara hedef olacak. Anlaşma taslağında, bütçe açıklarının hedeflerin üzerinde kalması halinde ''düzeltme mekanizmasının otomatik olarak devreye gireceği'' belirtiliyor. Bu yönüyle AB'ye mali kuralı getirecek anlaşmayla üye ülkelerin yapısal bütçe açıklarının gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 0,5'ini aşamayacağı kayda geçiriliyor. Taslakta, zordaki ülkeleri kurtarmak için oluşturulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) adlı fondan faydalanabilmek için anlaşmaya taraf olma şartı aranacağı bildiriliyor. Almanya'nın ısrarıyla gündeme gelen yeni anlaşmanın 1 Mart'ta imzalanması ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi hedefleniyor. AB zirvesinde liderlerin ayrıca, bu yıl aktif hale gelecek 500 milyar avroluk kalıcı kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'yla ilgili son detayları kararlaştırması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirveye girişinde yaptığı açıklamada, bankalarla yürütülen borç silme pazarlıklarının henüz sonuçlanmaması nedeniyle Yunanistan'a 130 milyar avroluk yeni kurtarma paketini bugün onaylamalarının mümkün gözükmediğini söyledi. Merkel, Yunanistan'ın mevcut ekonomik durumu hakkında Uluslararası Para Fonu'nun hazırlayacağı raporu da görmek istediklerini kaydetti. Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen de Yunanistan'a yardım eden ülkeler olarak burada neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.