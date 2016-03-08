AB liderleri ve Türkiye, mülteciler için 10 gün sonra yeniden bir araya gelecek

Türkiye ve Avrupa Birliği, mülteci krizini çözmek için bir kez daha masaya otururken, Ankara’nın sunduğu 6 öneri üzerinde prensipte anlaşmaya varıldı. AB gelecek hafta yapılacak zirve öncesi planın uygulanabilirliğini çalışacak. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin sığınmacı krizinin çözümü için sunduğu teklifle ilgili çalışmalara devam edileceğini ve 10 gün sonra yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde yeniden ele alınacağını bildirdi.

Zirvenin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk veAvrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin AB’ye sunduğu öneriler paketinde, Türk vatandaşları için vizesiz seyahatin en geç haziran sonunda başlamasını talep ettiklerini söyledi.

Türkiye-AB Zirvesi'nde, sığınmacı krizinin çözümü, Türkiye ile AB arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında bir dizi yapıcı öneriler sunduklarını belirten Davutoğlu, bu önerileri gelecek hafta yapılacak AB zirvesine kadar birlikte ele alacaklarını kaydetti.

Davutoğlu, “Bizler, Türkiye’de gerekli yasal düzenlemeleri tamamlama konusunda üzerimize düşeni yapacağız. AB tarafı da kendi üzerine düşeni yapacak. En geç haziran sonunda Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebileceklerini umut ediyoruz” dedi.

AB ile Türkiye arasında, geçen kasım ayında uzlaşmaya varılan eylem planının, Ekim 2016’da vize serbestliği öngördüğünü hatırlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye olarak vize serbestliğine, daha önce planlamış olduğumuzdan daha erken geçmeyi talep ettik. Çünkü bizler de Geri Kabul Anlaşması'nı planlanandan daha erken uygulamaya başlıyoruz. Vize serbestliğinin en geç haziran sorunda, Hollanda’nın dönem başkanlığı sırasında uygulanması konusunda mutabakata varmış olmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Göçle mücadele

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Başbakan Davutoğlu, Türkiye’nin göçle mücadelede AB ile daha önce varılan uzlaşma çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceğini ancak AB’ye çok daha kapsamlı bir çözüm için de önerilerde bulunduğunu söyledi. Bu önerilerin gelecek günlerde Türk ve AB heyetlerinin birlikte çalışmasıyla ele alınacağını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye’den giden yasa dışı, düzensiz göçmenleri, hangi ülke vatandaşı olduklarına bakmaksızın geri kabul etme yönünde cesaret isteyen bir karar almaktayız. Türkiye’nin Yunan adalarından geri kabul edeceği her bir Suriyeli göçmene karşı, AB’nin de Türkiye’den bir Suriyeli mülteciyi kabul edeceği inancıyla bunu yapmayı planlıyoruz. Bununla amacımız yasa dışı göçün önüne geçmek, insan kaçakçılarıyla mücadele etmek, Avrupa’ya gelmek isteyenler için yasal göç yollarını cesaretlendirerek onlara yardımcı olmak, bu süreci disiplin içinde yönetilir hale getirmek. Burada temel amacımız, insani bir amaçtır.”

Davutoğlu, yüz binlerce Suriyelinin, Suriye’deki rejimin zalim uygulamalarından, terörden ve Rusya’nın hava saldırılarından kaçtığını, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalıştıklarını belirterek, yaptıkları son önerilerde Ege Denizi’nde çok sayıda masum kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği insani trajedilere son vermek istediklerini vurguladı.

Türkiye’nin bugün dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Davutoğlu, “Milletim adına büyük gurur duyuyorum. Bu kadar büyük sığınmacı sayısına karşın, Türk toplumunda bugüne kadar hiçbir ırkçı hareket, Suriyelilere karşı bir yaklaşım olmamıştır” yorumunu yaptı.

"Batı Balkanlardaki rotalar kapandı"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin sığınmacı krizinin çözümü için sunduğu teklifle ilgili çalışmalara devam edileceğini ve 10 gün sonra yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde yeniden ele alınacağını bildirdi.

Tusk, AB-Türkiye Ortak Eylem Planı uygulanmasına rağmen Türkiye'den Yunanistan'a akışın çok yüksek olduğu ve ciddi düzeyde azaltılması gerektiğinde mutabık kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin, Türk kara sularında yakalanan göçmenleri geri alacağını kaydeden Tusk, "bunun yasa dışı göç günlerinin sonu anlamına geldiğini" kaydetti.

Türkiye'nin sunduğu yeni teklifi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Tusk, "Şu ilkeler temelinde birlikte çalışacağız: Türkiye'den Yunanistan'a giden yeni düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi, vize serbestisi yol haritasının hızlandırılması, Suriyeli mültecilere harcanacak 3 milyar avronun tahsisinin hızlandırılması ve ek fonların kullanılması, üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması için çalışmalar yapılması, Suriye'de daha güvenli olabilecek alan imkanlarına bakılması ve bir Suriyeliye karşı bir Suriyelinin yeniden yerleştirilmesi. Bu teklifle ilgili olarak bir sonraki AB Liderler Zirvesi'ne kadar Türk tarafıyla beraber çalışacağız."

Tusk, Türkiye ile medya konusunu da görüştüklerini kaydederek, ifade ve medya özgürlüğünün çok önemli olduğunu, bunlar bulunmadan toplumlarda sağlıklı gelişmelerin olmayacağını ifade etti.

"Prensipte anlaştık"

AB Komisyonu Başkanı Juncker da prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, uluslararası korumaya muhtaç olmayan tüm göçmenleri hızlı bir şekilde geri alacak. Türkiye, Yunan adalarındaki Suriyeli sığınmacıları kabul edecek. Her kabul edilen bir Suriyeli için Türkiye'den bir Suriyeli AB'ye yerleştirilecek. Bu ezber bozan bir uygulama olacak. Yararlı bir uygulama olacak. Çünkü bir yandan insan kaçakçılığı şebekelerini çökerteceğiz öte yandan AB'ye yasal yollardan gelinmesi mümkün olacak. Böylece Suriyeliler, Ege'yi geçebilmek için kaçakçılara ödeme yapmak zorunda kalmayacak."

Bunların Yunanistan'a da faydalı olacağını ifade eden Juncker, "Prensipte vardığımız bu anlaşma iyi bir tercih ve yasal olarak uygulanabilir. Ancak yeniden yerleştirmelerle ilgili daha fazla tartışılmaya ihtiyaç var. Prensipte anlaştık, AB Konseyi 10 gün içinde detaylara son şeklini verecek" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun 3 milyar avroluk fon kapsamında 95 milyon avroyu serbest bıraktığını aktaran Juncker, "Başlangıç olarak 3 milyar avroluk fon 2018 sonrası yeni katkılarla desteklenecek" değerlendirmesinde bulundu. Juncker, vize serbestini hızlandırılmasında anlaşıldığını ancak şartların değişmeyeceğini de söyledi.

Merkel: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin AB’ye sunduğu öneriler paketini memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun ayrıntılarını ele almak için bir hafta kadar zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Merkel, AB-Türkiye Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı krizinin çözümü ve Türkiye ile AB arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için Türk tarafının yaptığı son önerileri değerlendirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından gündeme getirilen önerileri zirvede ele aldıklarını belirten Merkel, “Türkiye’nin AB’ye sunduğu önerileri büyük memnuniyetle karşılıyoruz ancak gelecek hafta yapılacak AB zirvesine kadar zamana ihtiyacımız var. Birçok AB ülkesinin parlamentolarına danışması gerekiyor” dedi.

AB devlet ve hükümet başkanlarının 17-18 Mart'ta Brüksel’de zirvede bir araya geleceklerini hatırlatan Merkel, bu zirveye kadar Türkiye’nin önerilerinin detayları üzerinde görüşmeler yapılacağını kaydetti.

AB üyeliği bugünün gündeminde yok

Merkel ayrıca, "Türkiye'nin AB üyeliği bugünün gündeminde yok. Ankara ile stratejik ortaklık hayati öneme sahip.Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili yeni fasılları açmak Kıbrıs'ın direnişi yüzünden zor olacak." dedi.

Merkel, önerinin temel noktalarını desteklediklerini ve hızlı bir şekilde müzakere etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Hollande Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye’ye yapılan 3 milyar euroluk yardımın, sığınmacı krizinin devam etmesi halinde artırılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin vaatleri

Yunan adalarına Türkiye’den giden tüm göçmenleri, Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamındaki mevcut yükümlülüklerine zarar getirmeyecek şekilde hızlı şekilde kabul etmek. Geri kabul süreci geçici bir dönem için ve sadece insani amaçlı olarak yapılacak.

Geri kabul sürecini kolaylaştırmak amacıyla Yunan hükümetiyle anlaşmaya vararak Midilli, Sakız, Leros, İstanköy ve Sisam adalarında irtibat memuru bulundurmak.

Bu amaçlara ulaşabilmek amacıyla ikili anlaşmalar da dahil olmak üzere ilgili tüm idari ve yasal düzenlemeleri devreye sokup etkili şekilde uygulamak.

Yük paylaşımı kapsamında Yunan adalarından alınacak her kural dışı göçmene karşılık Türkiye’den bir Suriyeli mülteciyi AB ülkelerine yerleştirilmek.

Türkiye tarafından sunulan projelerin etkili şekilde uygulanması ve Suriye içinde insani açıdan güvenli bölge oluşturma amaçlı ortak girişimlerde AB üyesi ülkelerle işbirliği içinde hareket etmek.

AB’den istenenler

Yunan adaları mültecilerden tamamen arındırılacak. Sadece belli bir tarihten sonra geçiş yapanlar kabul edilecek. Tarih sonradan belirlenecek.

Geri kabul süreci kaynaklı masraflar karşılanacak.

Türkiye ile AB arasında 29 Kasım’da yapılan zirvede alınan karar bağlamında Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi’ne girişte uygulanacak vize muafiyeti en geç Haziran 2016 sonunda devreye sokulacak.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin “1’e karşı 1” formülü bağlamında her ay AB ülkelerine yerleştirilmesi.

Yeni müzakere başlıklarının açılması kararı için hazırlık yapılacak.

Suriyeli mülteciler için hazırlanan 3 milyar Euro’luk kaynağın transferi hızlandırılacak. Bu kaynağa ek olarak 2018 sonuna kadar 3 milyar Euro tutarında ek kaynak oluşturulacak.