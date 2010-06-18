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Dünya

AB liderleri uzlaştı

AB liderleri, ekonomi yönetiminde AB'nin rolünü artırmak konusunda uzlaştı.

18 Haziran 2010 03:00

T24- AB zirvesi kararlarında, "Ekonomik politikalarımızın koordinasyonunu güçlendirmeye acil ihtiyaç olduğuna tamamıyla katılıyoruz" denildi.


Kararlarda, AB'nin üye ülkelerin ekonomileri üzerinde daha kapsamlı gözetimde bulunması ve Maastricht ekonomi kriterlerini ihlal edenlere daha güçlü yaptırımlar talep edildi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonunda yaptığı açıklamada, tüm AB üyelerinin mali sektörde şeffaflığı artırma ve bankaların stres testi sonuçlarını gelecek ay yayımlama konusunda anlaştığını belirterek, AB'nin piyasalardan "tam şeffaflık istediğini" çok açıklıkla ifade ettiğini kaydetti.


Merkel, "Eğer birilerinin saklayacağı birşeyler varsa bile, günün sonunda nasıl olsa ortaya çıkacak" diyerek bankaların ve ortak paranın korunması için şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.


AB liderlerinin mali sektörün yeniden düzenlenmesini hızlandırma konusunda anlaştığını aktaran Merkel, "yükün adil paylaşımı" için finans kuruluşlarına yeni vergiler getirilmesi konusunda görüş birliği bulunduğunu ve bunu küresel boyutta yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

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