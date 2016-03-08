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AB liderleri, Türkiye'ye basın özgürlüğü mesajı verdi

Hollande: AB, basın ve ifade hürriyeti konusunda teyakkuz halinde olmalı

08 Mart 2016 09:39

Brüksel'deki zirvede Türkiye, mülteci krizini çözmek için Avrupa Birliği'nden fasılların açılmasını, alınan her mülteciye karşılık bir Suriyelinin Avrupa’ya kabul edilmesini istedi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye’de “özgür basın” için adım atılmadan teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi. Birçok ülke vize, mülteci takası ve yeni fasıl açılmasına karşı çıktı. Yetkililer zor da olsa anlaşma olabileceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da "AB, basın ve ifade hürriyeti konusunda teyakkuz halinde olmalı" dedi.

AB liderleri, Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili şunları söyledi:

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz:

Başbakan'a basın özgürlüğünün Avrupa kimliğinin temel bir unsuru olduğunu anlattım.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi:

Basın özgürlüğüne atıfta bulunulmazsa, Türkiye ile yapılacak herhangi bir anlaşmaya imza koymayacağız.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande:

AB, basın ve ifade hürriyeti konusunda teyakkuz halinde olmalı.

Alman Hükümet Sözcüsü Christiane Wirtz:

Davutoğlu - Merkel görüşmesinde basın özgürlüğü konuşuldu.

 

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