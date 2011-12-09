-AB Liderleri sıkı bütçe kuralları konusunda anlaştı BRÜKSEL (A.A) - 09.12.2011 - Avrupalı liderler Avro Bölgesi'nde sıkı bütçe kuralları konusunda anlaşırken, AB anlaşmasında değişiklik yapılması konusunda uzlaşma sağlanamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ile Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yönetilmesine karar verildiğini bildirdi. Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ilk gününde 12 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Sarkozy, toplantıda, EFSF ile 2012 yılında onun yerini alması öngörülen ESM'nin Avrupa Merkez Bankasınca yönetilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Sarkozy, toplantıda ayrıca Avro Bölgesi liderlerinin, AB ülkelerinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 200 milyar avro kaynak aktarılması konusunu değerlendirdiğini ifade etti. Bu kaynağın 150 milyar avroluk kısmının Avro Bölgesi ülkelerinden, 50 milyar avroluk kısmın ise Avrupa dışındaki ülkelerden karşılanması bekleniyor. Bütçe disiplinin İngiltere'nin muhalefeti nedeniyle yalnızca Avro Bölgesi'ne üye 17 ülke için uygulanacağını, oysa tüm AB üyelerini kapsayan bir anlaşmayı tercih ettiğine dikkat çeken Sarkozy, İngiltere'nin bazı mali kurallardan muaf tutulmayı teklif ettiğini belirtti. Sarkozy, bunu kabul edemeyeceklerine işaret ederek, zaten yeterince kural olmadığı için şu anki sorunların yaşandığına vurgu yaparak, yeni AB anlaşması'nın gelecek Mart'a kadar hazır olması gerektiğinin altını çizdi. IMF Başkanı Christine Lagarde ise Fona 200 milyar avro ek kaynak aktarımının 10 gün içinde netlik kazanacağını belirtti. Bu arada daimi kurtarma fonu ESM'nin büyüklüğünün 500 milyar avro olmasının kararlaştırıldığı, ESM'nin 2013 yılı yerine Temmuz 2012'de devreye sokulmasının amaçlandığı bildirildi. ESM'nin bankacılık lisansı almasının öngörülmediği kaydedildi.