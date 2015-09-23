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Dünya
Deutsche Welle

AB liderleri mülteciler için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, sığınmacı krizini görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

23 Eylül 2015 12:29

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un çağrısıyla toplanan olağanüstü zirvede gündem başlıklarının ilk sırasında AB dış sınırlarının korunması geliyor.

Birliğe komşu ülkelerdeki istikrar çalışmalarına katkı, bir başka başlığı oluşturuyor. Bu çercevede 2 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'ye 1 milyar euroya kadar yardım yapılması önerisi tartışılacak.

AB geleneği bir kenara itildi

AB içişleri bakanlarının 120 bin sığınmacının kota sistemiyle dağıtılmasını öngören planının zirvede tartışma konusu olması bekleniyor. Plan oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla kabul edilmiş; Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Macaristan plana karşı çıkarken Finlandiya çekimser oyu vermişti. Böylece birliğin önemli konularda oy birliğiyle karar alma geleneği bir kenara itilmiş oldu.

Mogherini: 'AB'ye zarar veriyor'

AB Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sığınmacı krizi nedeniyle yaşanan tartışmanın AB'ye zarar verdiği uyarısında bulundu. "Süddeutsche Zeitung" gazetesine konuşan Mogherini, "İnandırıcı olmalı, birlik dışında öne sürdüğümüz talepleri kendi evimizde uygulamalıyız" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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