AB liderleri mülteciler için toplanıyor



İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Libya açıklarında 800 dolayında mültecinin ölmesinin ardından olağanüstü zirve talebinde bulunmuştu.

Liderler öncesinde konuyu ele alan AB dışişleri ve içişleri bakanları, mülteci ölümlerine karşı 10 maddelik bir eylem planı hazırladı. Eylem planı, deniz kurtarma misyonunun güçlendirilmesini ve insan kaçakçılarına karşı askeri önlemlerin devreye sokulmasını öngörüyor.

Suriyeli mülteci alımı için yeni bir proje başlatılması, başvurusu reddedilen mültecinin ülkelerine geri gönderilme sürecinin hızlandırılması eylem planının öne çıkan diğer maddeleri arasında yer alıyor. Birçok maddesi tartışmalı eylem planına son şeklini bu akşam AB liderlerinin vermesi bekleniyor.

Schulz'dan AB liderlerine çağrı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB liderlerini mülteci kriziyle mücadelede somut önlemler almaya çağırdı. Kurtarma çalışmalarında görev alabilecek tüm gemilerin Libya açıklarına gönderilmesi çağrısında bulunan Schulz, AB üyesi ülkelerin tamamını mültecilere kapılarını açmaya davet etti. Schulz, "Halen mültecilerin yüzde 50'sini Almanya, Fransa ve İsveç alıyor. Bunun böyle devam etmesi mümkün değil" dedi.