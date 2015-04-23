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Dünya
Deutsche Welle

AB liderleri mülteciler için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, mülteci krizini görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

23 Nisan 2015 12:38


İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Libya açıklarında 800 dolayında mültecinin ölmesinin ardından olağanüstü zirve talebinde bulunmuştu.

Liderler öncesinde konuyu ele alan AB dışişleri ve içişleri bakanları, mülteci ölümlerine karşı 10 maddelik bir eylem planı hazırladı. Eylem planı, deniz kurtarma misyonunun güçlendirilmesini ve insan kaçakçılarına karşı askeri önlemlerin devreye sokulmasını öngörüyor.

Suriyeli mülteci alımı için yeni bir proje başlatılması, başvurusu reddedilen mültecinin ülkelerine geri gönderilme sürecinin hızlandırılması eylem planının öne çıkan diğer maddeleri arasında yer alıyor. Birçok maddesi tartışmalı eylem planına son şeklini bu akşam AB liderlerinin vermesi bekleniyor.

Schulz'dan AB liderlerine çağrı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB liderlerini mülteci kriziyle mücadelede somut önlemler almaya çağırdı. Kurtarma çalışmalarında görev alabilecek tüm gemilerin Libya açıklarına gönderilmesi çağrısında bulunan Schulz, AB üyesi ülkelerin tamamını mültecilere kapılarını açmaya davet etti. Schulz, "Halen mültecilerin yüzde 50'sini Almanya, Fransa ve İsveç alıyor. Bunun böyle devam etmesi mümkün değil" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiBrükselBaşbakanı Matteo Renzi LibyaParlamentosu Başkanı Martin SchulzLibyaSchulzAlmanya FransaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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