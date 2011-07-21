AB liderleri Euro'nun kaderini belirliyor

T24 - Euro bölgesi liderlerinin, birliğin kaderini etkileyecek toplantısından çıkacak sonucun taslak metni, Reuters haber ajansının eline geçti.Taslak, ekonomik sıkıntı içindeki ülkelere yeni kolaylıklar sağlamayı hedefliyor.



Reuters’ın gördüğü taslak metne göre, euro bölgesinin kurtarma fonu olarak kabul edilen AB Finansal İstikrar Fonu (EFSF), Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’e düşük faiz ve daha uzun vadelerle kredi vermeye devam edecek.



EFSF’den alınacak kredilerin vadeleri 7.5 yıldan en az 15 yıla kadar uzatılacak ve faiz oranları şu andaki yüzde 4.5’lik oranın altına indirilecek.



Yunanistan ve Portekiz içinse faiz oranları yüzde 3.5 seviyesinde tutulacak.



Taslak metinde, “AB olarak, EFSF kredilerinin faiz oranlarını kurtarma fonunun maliyetlerini karşılayacak şekilde, yüzde 3.5 seviyesinde tutacağız” ifadesine yer verildi.



Aynı zamanda, Finlandiya’dan yeni kredilere karşı teminat gösterilmesi yönündeki talebe karşılık olarak da “Bu, programın uygulanması için gerekli koşullar temin edildiği zaman hayata geçecek bir mekanizmayla sağlanacak” denildi.



Taslak metne göre, EFSF ilk kez ECB’nin bilgisi dahilinde ikinci el tahvil piyasasına da girecek.



Reuters’a konuşan AB kaynakları, Şubat ayında Avrupa Komisyonu tarafından bu önerileri gündeme getirdiğini ancak Almanya’nın bu önerilere karşı çıktığını belirtti.





İSPANYA VE İTALYA'YA DA KOLAYLIK HEDEFLENİYOR



EFSF’nin euro bölgesinde AB/IMF kurtarma fonu kapsamında olmayan ülkelere de herhangi bir krizle karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla kredi hatlarının açılabileceği belirtildi.



Taslak metne göre, özel sektörden finans yatırımcılarına, Yunanistan’ın ikinci kurtarma paketinin yükünü paylaşılması yönündeki konuşmaların devam ettirileceği, bütün seçeneklerin masaya yatırılacağı belirtildi.



Bununla birlikte taslak metinde, “Finans sektörü Yunanistan’ı desteklemeye gönüllü olduğunu işaretini verdi. Önlerinde tahvil değişimi, ellerindeki tahvilin süresini uzatma ya da ellerindeki kağıtların geri alınması gibi seçenekler var” ifadelerine de yer verildi.





HABERİN ARDINDAN EURO YÜKSELDİ



Bu gelişmelerin ardından gün içinde 1.42’nin altına gerileyen euro dolar paritesi, yaklaşık yüzde 1 yükselerek, 1.43’ün üzerine çıktı. İçerdeyse ise euro yaklaşık yüzde 1.5 yükselerek 2.40 seviyesine yaklaştı.



Dolar/TL ise yüzde 0.5’lik değer kazancıyla 1.67 seviyesinden işlem görüyor.