-AB LİDERLERİ ERDOĞAN'I KUTLADI BRÜKSEL (A.A) - 13.06.2011 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, seçim zaferi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Barroso ve Van Rompuy, ortak mesajlarında "Seçim sonuçları Türkiye'deki demokratik kurumların daha fazla güçlendirilmesinin ve ülkenin modernleşmesinin devamının yolunu açıyor. Gelecek dönemin mümkün olan en geniş danışmayla, diyalog ve uzlaşma ruhu içinde yeni anayasa çalışması ve Türkiye ile AB üyeleri arasında güven artırımı dahil daha fazla reform için yeni fırsatlar sunduğuna eminiz. Bu alanlardaki ilerlemeler Türkiye'nin AB katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırmalıdır" ifadesini kullandılar. AB kurumlarının liderleri, "Vatandaşlarımız ve bölge lehine olan diyalog ve işbirliğimizi güçlendirmeye kararlıyız" diyerek Başbakan Erdoğan'ı ilk fırsatta Brüksel'e davet ettiler. -KAZAKİSTAN BAŞBAKANINDAN KUTLAMA Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, seçim zaferinden dolayı AK Parti'yi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Masimov, twitter'daki sayfasında yaptığı açıklamada, ''Parlamento seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kutluyorum'' ifadesini kullandı. Kazak basını da seçim sonuçlarına geniş yer verdi. Resmi haber ajansı Kazinform, AK Parti'nin oyların neredeyse yarısını aldığını, ancak bunun anayasayı tek başına değiştirmesi için yeterli olmadığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin gelecek dönemde sık sık referandumlarla karşı karşıya gelebileceği ifade edildi. -DIŞ BASINDA SEÇİMLER Atina Haber Ajansı (ANA), geçen seçimlere oranla oyunu artıran AK Parti'nin yaklaşık yüzde 50 ile yeniden seçimlerin galibi olduğunu, ancak yalnızca kendi oylarıyla anayasayı değiştirebilmesini sağlayacak milletvekili sayısına ulaşamadığını aktardı. AK Parti'yi CHP VE MHP'nin izlemesine, Barış ve Demokrasi (BDP) Partisi'nce desteklenen bağımsız adayların seçilmesine yer verilen haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez tek başına iktidar olduğu AK Parti'nin oylarını arttırdığı kaydedildi. ANA'nın haberinde, Başbakan Erdoğan'ın tek sorununun 330 milletvekili sayısına ulaşılamaması olduğu, ancak diğer yandan yaklaşık yüzde 50 oranındaki oy çoğunluğunun partiye önceden görülmemiş bir hava verdiği değerlendirmesi dile getirildi. CHP'nin yüzde 30 oranında oy beklediği kaydedilen haberde, gerek iktidar partisi gerekse CHP'nin kuvvetlerinin artmış olmasının, büyük ölçüde küçük partilerin yüzdelerinde büyük düşüş yaşanmasından kaynaklandığı yorumu yapıldı. Yunanistan'da dini bayram nedeniyle bugün gazeteler çıkmadı. -KOSOVA MEDYASI Gazeteler, televizyon ve radyo kanalları haberlerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçimleri ezici bir farkla kazandığı yorumunda birleşti. Başbakan Haşim Taçi'nin yönetimindeki hükümete yakınlığı ile bilinen "Epoka e Re" gazetesi, Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili haberi manşetten, "Erdoğan, Türkiye'de seçimleri kazandı" başlığı ile verdi. Haberde AKP'nin yüzde 50 oranında oy almasına rağmen referandum talebi için gerekli 330 sandalyeyi kazanamadığı hatırlatarak, "Başbakan Erdoğan muhalefet ile uzlaşma aramak zorunda kalacak" yorumu yapıldı. Bu arada, Kosova'da yaşayan Türkler, Türkiye'deki genel seçim sonuçlarını uydu antenlerle Türk televizyonlarından takip etti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki kahvehanelerin de seçim gecesi son derece kalabalık olması dikkat çekti.