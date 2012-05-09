AB liderleri büyüne toplantısı yapacak

Birçok hükümet başkanı açısından bu toplantı, reform önerisinde bulunan Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande ile ilk karşılaşma fırsatı olacak.

Hollande 6 Mayıs 2012 günü yapılan seçimlerde Nicholas Sarkozy'yi yenilgiye uğratarak Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Avrupa Konseyi sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, toplantıda "ekonomik büyüme ve istihdamı canlandıracak öneriler" tartışılacak.

Euro bölgesinde tırmanan sorunlar

Euro Bölgesi'nde bu yıl resesyona geri dönülmesi bekleniyor.

Bazı kesimler, bu gelişmelerden harcamalarda kesintiye ve vergilerde artışa giden hükümetleri sorumlu tutuyor.

En büyük suçlama ise borçlarını denetim altına almakta zorlanan Güney Avrupa ülkelerine yöneltiliyor.

Euro Bölgesi'nde işsizlik Mart ayında yüzde 10,9'a çıktı. İspanya'da bu oran yüzde 24'e ulaşırken, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50'ye fırladı.

Reformlar ne içeriyor?

Fransa'da Hollande'ın seçimleri kazanmasındaki etkenlerden biri, Almanya Başbakanı Merkel ile izlediği kemer sıkma politikalarından dolayı Sarkozy'ye yönelttiği eleştirilerdi.

Hollande'ın büyüme eksenli önerileri şunları kapsıyor:

Altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere Avrupa çapında devlet tahvilleri çıkarılması

Avrupa Komisyonu bütçesinde kullanılmayan yapısal fonların başka bölümlere aktarılması

Yatırımları desteklemek üzere Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi ödeneklerinin arttırılması

Mali işlemler vergisi getirilmesi

Almanya karşı

Bugüne kadar Almanya, Avrupa çapında devlet tahvilleri önerisine sürekli karşı çıktı.

Ayrıca yakın dönemde imzalanan ve İngiltere ile Çek Cumhuriyeti dışındaki bütün AB hükümetlerini bağlayıcı özelliği olan mali anlaşmanın da yeniden görüşülmesini istemiyor.

Fakat Hollande'ın yapısal fonlar ve Yatırım Bankası konusundaki önerilerine daha sıcak bakılıyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları grubu başkanı Jean-Claude Juncker, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi verme kapasitesini defalarca katlayacak olan 50 milyar euro'luk sermaye artışını destekleyeceğini bildirmişti.

(BBC Türkçe)