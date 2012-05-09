T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB liderleri büyüne toplantısı yapacak

Avrupa Birliği hükümet başkanları, ekonomik büyümeye yönelik reformlar konusunu tartışmak üzere 23 Mayıs'ta Brüksel'de biraraya gelecek

09 Mayıs 2012 13:28

Birçok hükümet başkanı açısından bu toplantı, reform önerisinde bulunan Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande ile ilk karşılaşma fırsatı olacak.

Hollande 6 Mayıs 2012 günü yapılan seçimlerde Nicholas Sarkozy'yi yenilgiye uğratarak Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Avrupa Konseyi sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, toplantıda "ekonomik büyüme ve istihdamı canlandıracak öneriler" tartışılacak.

Euro bölgesinde tırmanan sorunlar

Euro Bölgesi'nde bu yıl resesyona geri dönülmesi bekleniyor.

Bazı kesimler, bu gelişmelerden harcamalarda kesintiye ve vergilerde artışa giden hükümetleri sorumlu tutuyor.

En büyük suçlama ise borçlarını denetim altına almakta zorlanan Güney Avrupa ülkelerine yöneltiliyor.

Euro Bölgesi'nde işsizlik Mart ayında yüzde 10,9'a çıktı. İspanya'da bu oran yüzde 24'e ulaşırken, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50'ye fırladı.

Reformlar ne içeriyor?

Fransa'da Hollande'ın seçimleri kazanmasındaki etkenlerden biri, Almanya Başbakanı Merkel ile izlediği kemer sıkma politikalarından dolayı Sarkozy'ye yönelttiği eleştirilerdi.

Hollande'ın büyüme eksenli önerileri şunları kapsıyor:

Altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere Avrupa çapında devlet tahvilleri çıkarılması

Avrupa Komisyonu bütçesinde kullanılmayan yapısal fonların başka bölümlere aktarılması

Yatırımları desteklemek üzere Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi ödeneklerinin arttırılması

Mali işlemler vergisi getirilmesi

Almanya karşı

Bugüne kadar Almanya, Avrupa çapında devlet tahvilleri önerisine sürekli karşı çıktı.

Ayrıca yakın dönemde imzalanan ve İngiltere ile Çek Cumhuriyeti dışındaki bütün AB hükümetlerini bağlayıcı özelliği olan mali anlaşmanın da yeniden görüşülmesini istemiyor.

Fakat Hollande'ın yapısal fonlar ve Yatırım Bankası konusundaki önerilerine daha sıcak bakılıyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları grubu başkanı Jean-Claude Juncker, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi verme kapasitesini defalarca katlayacak olan 50 milyar euro'luk sermaye artışını destekleyeceğini bildirmişti.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

avrupa birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24