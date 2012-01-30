AB liderleri Brüksel'de toplanıyor

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Zirve değerlendirmeleri

Avrupa Birliği genelinde 23 milyon işsiz var ve üye ülkeler üzerindeki bütçe kesintisi ve kemer sıkma baskısının, yatırımı, istihdamı ve eğitimi sekteye uğratacağından endişe ediliyor.Avrupa Komisyonu, gelecekte büyümeye imkan sağlaması için, yapılacak kesintilerin iyi hedeflenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.Üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, yeni malî düzenlemeleri içeren anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Amaç 17 üyeli Euro bölgesinde daha yakın işbirliğini sağlamak olsa da, tek para birimine dahil olmayan AB ülkelerinin etkisinin ne olacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor.İngiltere, Aralık ayında yapılan zirvede bu anlaşmayı veto etmişti. Ancak Başbakan David Cameron'un, imza atmasa da anlaşmaya olur vereceği yolundaki görüşler, iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekilleri arasında bir isyanın başlayabileceği yorumlarına neden oluyor.Bugün Brüksel'de bir araya gelecek olan Avrupa Birliği liderlerinin zirvesi tüm İngiliz gazetelerinde geniş şekilde değerlendiriliyor.Guardian gazetesi, "Daha çok zirve, daha çok problem" başlıklı başyazısına, "Euro Bölgesi' iki büyük hata yapmak üzere. Biri siyasî diğeri ekonomik" ifadeleriyle başlıyor. Gazete, bugün toplanacak olan liderlerin, ağır borç yükü altındaki ülkelerin ulusal bütçeleri üzerinde kontrol sağlamak için baskı uygulayacağını belirtiyor. İkinci hata olarak Guardian, Almanya'nın baskısıyla, "modern zamanların genel valisi" olarak tanımladığı bir Euro Bölgesi yetkilisinin, Yunanistan'ın harcamalarını gözlemek üzere Atina'ya yerleştirileceğinin anlaşıldığını yazıyor.Guardian, ekonomi uzmanlarının bir yıldan uzun süredir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer liderlere bir 'malî birlik' oluşturulması yolunda telkinde bulunduklarını hatırlatıyor ve "Liderler ise bunun yerine malî emperyalizm tesis etmek istiyor" yorumunda bulunuyor.Guardian gazetesinde yer alan "modern zamanların genel valisi" yorumu Financial Times gazetesine sızdırılan bir habere dayanıyor."Avrupa Birliği'nin bütçe kontrolü planına Yunanistan öfkesi" manşetiyle çıkan Financial Times, yazısında, Yunanlı yetkililerin Almanya'nın planını sert bir dille reddettiklerini belirtiyor. Gazete, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos'un "Bu plan haksız bir şekilde, bizi, malî yardım ve ulusal onur arasında bir seçim yapmaya zorluyor" sözlerine yer veriyor.Financial Times, yapılacak malî yardım öncesinde, Avrupa Birliği ve IMF'nin Yunanistan'a 10 sayfalık bir talep listesi verdiğini, buna göre, gelecek üç yıl içinde 150 bin kamu görevlisinin işten çıkarılmasının ve bu yılın bütçe açığında da yüzde birlik ilave kesintiye gidilmesinin öngörüldüğünü belirtiyor.Daily Telegraph gazetesi, bugünkü liderler zirvesini konu ettiği başyazısına "Hiçbir yere gitmeyen yolda bir Avrupa zirvesi daha" başlığını atmış. Gazete, "Bir zamanlar Avrupa zirveleri devlet ve hükümet liderlerinin yılda iki defa bir araya gelip kendi kendilerini başarılarından dolayı kutladıkları ve fotoğrafçılara poz verdikleri toplantılardı. Bugünün sürekli kriz ortamında bu toplantılar aylık olarak yapılmaya başlandı" diyor.Almanya'nın Yunanistan konusundaki önerisinin Atina'da büyük tepki gördüğünü belirten gazete, "Ancak bu, Almanya'nın para vermek için olmazsa olmaz dediği 'malî anlaşma' planının açık bir sonucu" yorumunu yapıyor. Daily Telegraph, Avrupa liderlerinin Noel dönemindeki zirvesinde borçlu ülkelere Avrupa Birliği kurumlarının yaptırım uygulaması planlarını veto eden İngiltere Başbakanı David Cameron'un, bu konuda geri adım atması durumunda, kendi partisi içinde büyük bir isyanın başlayabileceğini belirtiyor. (BBC Türkçe)