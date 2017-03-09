AB liderleri Brüksel'de bir araya geliyor

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde öncelikli olarak ekonomik durum görüşülecek. Zirvede yeni Konsey Başkanı da seçilecek. Görevdeki başkan Donald Tusk 2019 sonuna kadar görevi sürdürmek istediğini açıklamıştı. Polonya hükümeti ise siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle eski başbakanın ikinci dönem için yeniden seçilmesine karşı çıkıyor. Donald Tusk'un Birlik üyelerinin çoğunluğu tarafından desteklendiği anlaşılıyor.

AB'nin ilkbahar zirvesinde ekonomik büyüme ve istihdam konularına ağırlık verilecek. Konsey Başkanı Donald Tusk Çarşamba günü yaptığı açıklamada 10 yıldır ilk kez 28 AB ülkesinde de büyüme kaydedildiğini, ve bunun yüksek işsizliğe rağmen iyi bir haber olduğunu söylemişti.

Zirvenin kapanış bildirisi taslağında yapısal reformların sürdürülmesine ve yatırım fonu EFSI'nin genişletilmesine de yer veriliyor. Serbest ticarete verilen önem ve AB ile Kanada arasında kararlaştırılan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girecek olmasından duyulan memnuniyet de bildiride dile getirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB'nin dünya pazarlarında doğruluğa sığmayan yöntemlere başvuran ülkelere seyirci kalmaması gerektiğini söyledi. Juncker çeşitli ülkelerden yapılan çelik, mısır ya da organik dizel yakıtına uyguladıkları anti damping vergisini örnek gösterdi.

AB zirvesinde mülteci krizi ile güvenlik ve savunma politikaları da ele alınacak. Birlik Avrupa'sı Avrupa'nın güneydoğusundaki kırılgan durumdan ve Rusya'nın bu bölgede nüfuz kazanma girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı vurgulayacak.

Alman Hristiyan Sosyal Birlik partisinin Avrupa milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Halk Partileri gurubunun başkanı Manfred Weber zirvede Türkiye'nin de görüşülmesini ve kararlar alınmasını istedi. Weber Paris'te verdiği demeçte Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etti.

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DW, dpa/AG, BK