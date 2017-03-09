T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB liderleri Brüksel'de bir araya geliyor

Brüksel'deki AB zirvesinde ekonomi ön plana çıkıyor. Türkiye ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

09 Mart 2017 17:04

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde öncelikli olarak ekonomik durum görüşülecek. Zirvede yeni Konsey Başkanı da seçilecek. Görevdeki başkan Donald Tusk 2019 sonuna kadar görevi sürdürmek istediğini açıklamıştı. Polonya hükümeti ise siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle eski başbakanın ikinci dönem için yeniden seçilmesine karşı çıkıyor. Donald Tusk'un Birlik üyelerinin çoğunluğu tarafından desteklendiği anlaşılıyor.

AB'nin ilkbahar zirvesinde ekonomik büyüme ve istihdam konularına ağırlık verilecek. Konsey Başkanı Donald Tusk Çarşamba günü yaptığı açıklamada 10 yıldır ilk kez 28 AB ülkesinde de büyüme kaydedildiğini, ve bunun yüksek işsizliğe rağmen iyi bir haber olduğunu söylemişti.

Zirvenin kapanış bildirisi taslağında yapısal reformların sürdürülmesine ve yatırım fonu EFSI'nin genişletilmesine de yer veriliyor. Serbest ticarete verilen önem ve AB ile Kanada arasında kararlaştırılan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girecek olmasından duyulan memnuniyet de bildiride dile getirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB'nin dünya pazarlarında doğruluğa sığmayan yöntemlere başvuran ülkelere seyirci kalmaması gerektiğini söyledi. Juncker çeşitli ülkelerden yapılan çelik, mısır ya da organik dizel yakıtına uyguladıkları anti damping vergisini örnek gösterdi.

AB zirvesinde mülteci krizi ile güvenlik ve savunma politikaları da ele alınacak. Birlik Avrupa'sı Avrupa'nın güneydoğusundaki kırılgan durumdan ve Rusya'nın bu bölgede nüfuz kazanma girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı vurgulayacak.

Alman Hristiyan Sosyal Birlik partisinin Avrupa milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Halk Partileri gurubunun başkanı Manfred Weber zirvede Türkiye'nin de görüşülmesini ve kararlar alınmasını istedi. Weber Paris'te verdiği demeçte Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrükselAvrupa BirliğiKonsey BaşkanıDonald TuskTusk BirlikBaşkanı Donald TuskEFSIKanadaKomisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerAvrupa AvrupaRusyaHristiyan Sosyal BirlikAvrupaAvrupa Parlamentosu Halk PartileriManfred Weber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24