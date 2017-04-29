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Deutsche Welle

AB liderleri Brexit’in ana hatlarını belirleyecek

AB'ye üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanları bugün Brüksel’de bir araya geliyor

29 Nisan 2017 16:49

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve öncesinde 27 üye ülkeye İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış müzakereleri sırasında birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin ancak birlik içinde hareket etmesi halinde müzakereleri başarılı bir biçimde yürütebileceğini ve sonuca vardırabileceğini söyledi. İngiltere ile "yakın ve güçlü ilişkiler” kurmanın AB'nin çıkarına olduğunu belirten Donald Tusk "Ama geleceği konuşmadan önce, geçmiş sorunlarımızı ortadan kaldırmamız gerekir” dedi.

Donald Tusk zirvede İngiltere'deki AB vatandaşlarına ve AB içindeki İngiltere vatandaşlarına güvence sağlanmasının öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 5 milyon kişinin bu durumda olduğunu belirten Tusk "AB ve Büyük Britanya'nın birincil önceliği bu olmalı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan olumsuz etkileneceğini söyledi. "Britanya için kaçınılmaz bir bedel ve zarar olacak, bu onların kararı” diyen Hollande "Cezalandırıcı olmamalıyız ama Avrupa'nın kendi çıkarlarını nasıl koruyacağı da bellidir ve Britanya AB dışında AB içinde olduğundan daha az iyi bir pozisyona sahip olacaktır" ifadelerinde bulundu. Hollande Avrupa Birliği'nin 27 üyeli birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 2019 yılından ayrılması öngörülüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/EC/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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