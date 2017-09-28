AB liderleri Birlik'in geleceğini masaya yatırıyor

Geçen yıl Britanya'nın halkoylamasıyla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması üzerine AB'ye üye ülkelerin liderleri Bratislava'da bir araya gelerek "yeni bir başlangıç" yapılmasını kararlaştırmışlardı. Gergin atmosferde geçen buluşmanın ardından reformlar ertelenmiş ve sadece bir "yol haritası" belirlenebilmişti.

Liderler AB'nin geleceğini görüşmek üzere bugün de Estonya'nın başkenti Tallinn'deki akşam yemeğinde buluşacaklar. Büyük kriz atlatılmışa benzese de AB liderleri yakında önemli kararlar almak zorunda kalacaklar. Birlik Avrupası'nın en önemli konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

28 AB ülkesinin çıkarları arasında önemli farklar var ve reformlara sıcak bakıldığı da söylenemez. Ancak çoğu bazı şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ediyor. Euro ve mülteci krizi, Britanya'nın ayrılma kararı ve Almanya için Alternatif partisinin üçüncü parti olarak Alman meclisine girmesiyle daha da belirginleşen Avrupa popülistlerinin yükselişi AB'yi önemli adımlar atmaya zorluyor.

Juncker ve vizyonu

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker Mart ayında AB'nin 2025 yılında alacağı görünümle ilgili olarak beş ayrı senaryo sundu. Eylül ayı ortasında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada da kendi beklentilerini anlattı. Juncker'in ekonomik birleşmenin tamamlanabilmesi için AB üyesi bütün ülkelerin bir an önce ortak para bölgesine alınması şeklindeki önerisi heyecan uyandırdı. Juncker ayrıca AB ülkeleri arasındaki sınır kontrollerinin azaltılması gerektiğine de dikkat çekti.

Komisyon başkanı ticaret, göç ve istihdam piyasasıyla ilgili düşüncelerini de aktardı. Önerileri arasında Konsey ve Komisyon başkanlığının birleştirilmesi de bulunuyor. Juncker AB'nin tek başkanı olmasını tercih ediyor. Diğer değişiklik önerileri radikal olmadığından AB antlaşmalarının değiştirilmesi gerekmiyor.

Macron'un Avrupa planı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin ‘köklü tadilattan' geçirilmesini istiyor. AB kurumlarının çok yavaş ve verimsiz çalıştığını söyleyen Macron öncelikle mali ve para politikaları üzerinde duruyor. Fransa Cumhurbaşkanı bütün üye ülkelerin aktaracağı vergi gelirleriyle milyarlarca euroluk bir ortak bütçe hazırlanmasını ve borçlanmanın da tek çatı altında birleştirilmesini önerdi.

Emmanuel Macron ortak Avrupa savunma bütçesi ve acil müdahale birlikleri fikrini de ortaya attı. İltica işlemlerinin uyumlaştırılması için de Avrupa İltica Dairesi kurulmasını önerdi. İnovasyon merkezi kurarak dijitalleşmeyi hızlandırmak ve önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden itibaren milli aday listelerinin yanı sıra ortak listelerin de hazırlanabilmesi, Macron'un önemli değişiklik önerileri arasında yer alıyor.

Merkel beklemede

Almanya Başbakanı Angela Merkel hem en tecrübeli, hem de en önemli üye ülkeyi temsil ettiği için en fazla nüfuz sahibi hükümet lideri sayılıyor. Ancak Merkel şimdiye kadar reformlarla ilgili düşüncelerini açıklamadı. Merkel'in Avrupa'daki sihirli formülü de "mümkün olanın yapılabileceği" şeklinde özetlenebilir. Gerçekleştirilebileceğine kanaat getirdiği hangi önerileri benimseyeceğini öğrenmek için Berlin'de yeni hükümetin kurulmasını beklemek gerekecek.

DW, dpa/AG, BK

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