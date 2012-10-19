AB banka denetimi konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği liderleri, bankaların denetimini gelecek yıl kademeli olarak üye ülkelerin sorumluluğundan alarak Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) devretme konusunda uzlaştı.

Avrupa bankacılık denetleme sisteminin en iyi ihtimalle 2013'ün ikinci yarısında faaliyete gireceği ve 2014 başında tüm bankaları kapsayacağı belirtildi.

Karar, daha önce zamanlama ve AMB’nin denetleyeceği kurum sayısı konusunda bir türlü uzlaşamayan Almanya ve Fransa arasında bir uzlaşma sağlandığına işaret etti.

Fransa ve Avrupa Birliği Komisyonu tek elden denetim sisteminin AMB liderliğinde Ocak ayında başlatılmasını talep etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise zordaki bankalara Avro Bölgesi'nin daimi kriz fonu (Avrupa İstikrar Fonu) tarafından doğrudan sermaye takviyesine olanak sağlayacak anlaşmadan önce, bankaların tek elden denetlenmeye başlanması gerektiğini savunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tek elden denetim sisteminin Avro Bölgesi dışındaki ülkelere de açık olacağını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, bankalara sermaye takviyesini ülkesinde gelecek yıl yapılacak seçimlerin sonrasına bırakmaya çabalayan Merkel'in bu amacına oldukça yaklaştığını düşünüyor. Bu arada, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, zordaki İspanyol bankalarına sermaye takviyesi için Avro Bölgesi Kurtarma Fonu'na başvurmayı şimdilik düşünmediklerinin işaretini verdi.

Rajoy, liderlerin 10 saati aşkın toplantısından çıkarken yaptığı açıklamada, ''(İspanya'nın başvurusu) Bu konuyu kimse gündeme getirmedi'' dedi.

Yunanistan kredisi

AB liderleri Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar avroluk kredi dilimine onayı maliye bakanlarına bıraktı.

Zirve sırasında yapılan açıklamada, Atina ve troykanın (AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF) uygulanan mali programı güçlendirecek politikalar konusunda anlaşmaya yaklaşması memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Euro bölgesi maliye bakanlarının troykanın raporunu bekleyip gerekli kararları alacakları bildirildi.

Hükümetin taahhütlerini hayata geçirme kararlılığını ve Yunan halkının bu yöndeki çabasını öven AB liderleri, kemer sıkmaya ve gelirleri artırmaya yönelik önlemlerin ve yapısal reformların ilerletilmesini ve uygulamanın hızlandırılmasını istedi.

Kamu sektörünün etkinliği, özel sektörün rekabet gücünün ve yatırımlarının artması için bunların gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, ''Bu şartlar Yunanistan'ın yeniden büyümesine izin verecek ve Avro Bölgesi'ndeki geleceğini güvence altına alacaktır'' ifadesi yer aldı. (BBC Türkçe)