-AB LİDERLERİ ASKER SEVKİNDEN ENDİŞELİ BRÜKSEL (A.A) - 24.06.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Suriye rejiminin şiddet politikasını en sert şekilde kınadı ve bu ülkenin Türkiye sınırına asker sevkinden derin endişe duyduklarını bildirdi. AB zirvesinde alınan kararlarda AB'nin "Türkiye sınırı yakınındaki Kirbet el-Cauz'da Suriye'nin askeri hareketliliği haberlerini derin endişeyle not ettiği ve azami teenni çağrısını tekrarladığı" kaydedildi. Kararlarda, Şam yönetiminin reform sözünü uygulamaya geçirmek yerine şiddet politikasını sürdürmeyi seçerek meşruiyetinin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.