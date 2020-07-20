AB liderleri 750 milyar Euro'luk pakette anlaşamadı; Macron masaya yumruk vurdu...

Avrupa Birliği liderlerinin Koronavirüs salgınına karşı üye ülkeleri desteklemek için hazırlanan 750 milyar euro'luk teşvik paketi üzerindeki müzakereleri dördüncü gününde de sonuca ulaşamadı. Liderler paketinin ne kadarının hibe ne kadarının düşük faizli kredilerden oluşacağına ilişkin anlaşmaya varamadılar.

Dördüncü güne giren zirvenin 2000 yılında yapılan ve 5 gün süren zirveden bu yanaki en uzun AB liderler zirvesi olduğu belirtiliyor.

BBC’nin haberine göre Pazartesi günü masaya yumruk vuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tarafarı görüşmeleri terk etmekle tehdit etti. Öğleden sonraki oturumda ise müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte ise müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmaya yakın olduğunu belirtti.

Müzakerelerin uzaması Euro üzerinde baskı oluşturuyor. Euro/dolar 1,14’ün üzerinde işlem görüyor.