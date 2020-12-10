AB liderleri 1,8 trilyon Euro'luk bütçe ve kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon Euro'luk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Polonya ve Macaristan ile de uzlaşmaya vardıktan sonra pandeminin neden olduğu ekonomik durgunluktan toparlanmaya destek olması için 1,8 trilyon Euro'luk bir mali paket üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık ekonomilerimizi yeniden inşa etmeye başlayabiliriz. Yeni bütçe ile daha yeşil ve dijital bir gelecek için gerekli olan yatırımları yapabileceğiz" dedi.