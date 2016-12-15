AB Liderler Zirvesi toplanıyor, gündem Türkiye'yle müzakereler

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'de düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Toplantıda Avrupa Parlamentosu’nun müzakereleri durdurma yönündeki kararının ardından Türkiye ile olan ilişkiler de ele alınacak. AB Bakanlar Konseyi’nin dün (13 Aralık) Brüksel’de düzenlenen toplantısında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin akıbetine ilişkin bir rota belirlenemedi. Birliğin 27 üyesi Avusturya’nın “müzakereleri dondurma” kararına karşı çıkarken, “Yeni fasıl açılamayacağını” ise Slovak Dönem Başkanlığı açıklamasıyla kayda geçirdi ve “tam üyelik” yerine sürecin “ucu açık” tutumunu tekrarladı. Avusturya, Türkiye karşıtlığında 27 ülkeye karşı yalnız kalırken Türkiye ile fiilen durmuş olan müzakere sürecinin resmen durdurulmasına yönelik bir karar alınmamış oldu. Bugün düzenlenecek zirvede de sığınmacı anlaşmasının devamı kapsamında Türkiye ile ilişkileri görüşerek, anlaşmanın devamına ve Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapılması bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve gündemi hakkında liderlere gönderdiği mektubunda, sığınmacı krizi, Türkiye-AB mutabakatının uygulanması, Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşmasının onaylanması, Suriye'deki durum, Avrupa'nın güvenliği, ekonomik durum ve Brexit konularının ele alınacağını bildirdi.

Mektupta, zirvede, Türkiye-AB sığınmacı anlaşması, Ukrayna'yla yapılması öngörülen ortaklık anlaşması gibi başlıkların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Ukrayna'daki Minsk ateşkes süreci ve Suriye'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulunacağına değinildi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde son durum hakkında liderleri bilgilendireceği belirtilen mektupta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla AB-NATO işbirliği ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin katılımıyla Avrupa'daki ekonomik durumun ele alınacağı, bu konuların ardından, İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecine ilişkin 27 AB üyesi ülke liderinin gayri resmi bir toplantı yapacağı kaydedildi.

Diplomatik kaynaklara göre liderler zirvede Türkiye'yle yapılan sığınmacı anlaşmasının devamı kapsamında Türkiye'nin stratejik önemini vurgulayacak. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların AB ülkelerine yerleştirilmesi, sığınmacılara dönük mali yardımlar, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesi gibi konuları içeren anlaşmaya dair AB ülkelerinin yükümlülükleri hatırlatılacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, "AB Konseyi olarak, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının uygulanmasına sadığız. Tüm AB üyesi ülkelerin de aynı yaklaşımda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yle yapılan anlaşma işe yarıyor. Hem AB'de hem de Türkiye'de kamuoyu önünde yaşanan tartışmalardan dolayı tansiyon yükseliyor. Bu anlaşma nedeniyle Avrupa'ya sığınmacı akını dramatik ölçüde düştü. Tüm AB üyesi ülkelerin sığınmacı anlaşması temelinde Türkiye'yle çalışmaya devam edeceği konusunda hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rum lider Anastasiadis'in Kıbrıs müzakereleri konusunda son durumu anlatmak istediğini hatırlatan yetkili, "Kıbrıs konusunda bir sonraki müzakereler ocak ayında yapılacak. Zamanlama çok önemli. Kıbrıs, bizim Türkiye'yle ilişkilerimiz açısından da önemli bir konu." dedi.