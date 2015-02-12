AB liderler zirvesi geç başladı



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, Minsk'te Ukrayna barış planının ele alındığı zirveye katılması Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesini de etkiledi. Bugün öğle saatlerinde başlaması planlanan zirve, Minsk Zirvesi'nin saatler sürmesi ve liderlerin zirvenin sonuçlanmasını beklemesi nedeniyle üç saat gecikmeli başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesi konusunda Minsk'te uzlaşmaya varılmasını ‘mükemmel bir haber' sözleriyle değerlendirdi. Ateşkesin, 15 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği liderler zirvesinde de Ukrayna'daki durum ve uluslararası terörizmle mücadelenin yanı sıra Yunanistan'ın borçları da ele alınacak. Zirveye Yunan Başbakan Aleksis Tsipras da katılıyor. Tsipras ile ilk kez yüz yüze görüşecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi uzlaşma sinyali verdi. Merkel, “Avrupa'nın başarısı uzlaşmayı sağlamasıdır” dedi.