T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB liderler zirvesi geç başladı

AB zirvesi, Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın daha önce Minsk Zirvesi’ne katılması nedeniyle geç başladı. İlk kez bir AB Zirvesi’ne katılacak olan Yunan Başbakan Tsipras da Brüksel’e gitti.

12 Şubat 2015 20:59


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, Minsk'te Ukrayna barış planının ele alındığı zirveye katılması Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesini de etkiledi. Bugün öğle saatlerinde başlaması planlanan zirve, Minsk Zirvesi'nin saatler sürmesi ve liderlerin zirvenin sonuçlanmasını beklemesi nedeniyle üç saat gecikmeli başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesi konusunda Minsk'te uzlaşmaya varılmasını ‘mükemmel bir haber' sözleriyle değerlendirdi. Ateşkesin, 15 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği liderler zirvesinde de Ukrayna'daki durum ve uluslararası terörizmle mücadelenin yanı sıra Yunanistan'ın borçları da ele alınacak. Zirveye Yunan Başbakan Aleksis Tsipras da katılıyor. Tsipras ile ilk kez yüz yüze görüşecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi uzlaşma sinyali verdi. Merkel, “Avrupa'nın başarısı uzlaşmayı sağlamasıdır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı MerkelFransa Cumhurbaşkanı HollandeMinsk Zirvesi ZirvesiYunan Başbakan TsiprasBrükselAlmanya Başbakanı Angela MerkelFransa Cumhurbaşkanı François Hollande Minsk UkraynaMinsk ZirvesiKomisyonu Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24