AB Liderler Zirvesi başladı; Von der Leyen ilk günün gündemlerini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere video konferans yoluyla toplandı.

AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz konularını değerlendirmesi beklenen zirvesi, video konferans üzerinden başladı. Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden da konuşma yapacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde konuşulacak gündemleri bir tweetle açıkladı.

Leyen şunu yazdı: "Bugün AB liderleriyle yapacağımız konuşmaları bekliyorum:

- Aşılama programlarını hızlandırmak

- ABD Başkanı Joe Biden ile, ABD-AB gündemini oluşturmak,

- Türkiye'yi AB'yle yapıcı bir şekilde birlikte çalışmak için teşvik etmek,

- Rusya tarafından çıkarılan zorluklara işaret etmek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün zirveden saatler önce yaptığı açıklamada Türkiye'yle ilgili "Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz" dedi. Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme sinyallerini gördüklerini de ekledi.