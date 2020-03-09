AB lideri, Erdoğan'la bir araya gelmeden önce konuştu: Türkiye, sığınmacıları sınırdan uzaklaştırmalı

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği görüşme öncesinde, "Türkiye'nin sığınmacıları ve mültecileri Yunanistan sınırından uzaklaştırması gerektiğini" söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Von der Leyen, Yunanistan- Türkiye sınırındaki durumun arkasında "siyasi nedenler" olduğunu iddia etti ve "AB'nin dış sınırlarına baskı uygulanmaya çalışıldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de bir basın toplantısında konuşan Von der Leyen, "Bu soruna çözüm bulmak için sınırdaki baskı giderilmeli" diye konuştu.

Von der Leyen, mahsur kalan sığınmacılara sığınma hakkı verilmesi gerektiğini ve Türkiye ile Yunanistan'a destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile göç ve Suriye meselesi başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.